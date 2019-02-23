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    У світі

    Російський винищувач наблизився на 20 метрів до шведського літака

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    Оборонне відомство Швеції оприлюднило фотографії, на яких видно, наскільки наблизився російський винищувач - Російський винищувач наблизився на 20 метрів до шведського літака
    Оборонне відомство Швеції оприлюднило фотографії, на яких видно, наскільки наблизився російський винищувач

    Шведські військові назвали дії росіян провокацією

    Російський винищувач Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського розвідувального літака над Балтійським морем.

    Про це повідомляє видання Aftonbladet.

    Інцидент стався у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем ще у вівторок.

    Міноборони Швеції оприлюднило фотографії, на яких видно, наскільки наблизився російський винищувач. 

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    У відомстві стверджують, що Су-27 пролетів менше ніж за 20 метрів від шведського літака.

    «Спочатку він пролетів попереду, потім ззаду і почав переслідування, підійшовши дужу, дуже близько, ближче, ніж зазвичай», - сказав пілот шведського літака Андерс Перссон. 

    Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст розкритикував дії росіян.

    «Я вважаю це неприйнятним, вважаю це провокацією. Гадаю, це непрофесійні дії, які не сприяють безпечній авіації», - сказав він.

    За словами міністра, таким чином РФ намагається демонструвати своє домінування в регіоні, яке Швеція не може прийняти.

     

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