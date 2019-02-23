Російський винищувач наблизився на 20 метрів до шведського літака



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Оборонне відомство Швеції оприлюднило фотографії, на яких видно, наскільки наблизився російський винищувач

Шведські військові назвали дії росіян провокацією

Російський винищувач Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського розвідувального літака над Балтійським морем.

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Інцидент стався у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем ще у вівторок.

Міноборони Швеції оприлюднило фотографії, на яких видно, наскільки наблизився російський винищувач.

У відомстві стверджують, що Су-27 пролетів менше ніж за 20 метрів від шведського літака.

«Спочатку він пролетів попереду, потім ззаду і почав переслідування, підійшовши дужу, дуже близько, ближче, ніж зазвичай», - сказав пілот шведського літака Андерс Перссон.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст розкритикував дії росіян.

«Я вважаю це неприйнятним, вважаю це провокацією. Гадаю, це непрофесійні дії, які не сприяють безпечній авіації», - сказав він.

За словами міністра, таким чином РФ намагається демонструвати своє домінування в регіоні, яке Швеція не може прийняти.