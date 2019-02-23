Російський винищувач наблизився на 20 метрів до шведського літака
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Шведські військові назвали дії росіян провокацією
Російський винищувач Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського розвідувального літака над Балтійським морем.
Про це повідомляє видання Aftonbladet.
Інцидент стався у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем ще у вівторок.
Міноборони Швеції оприлюднило фотографії, на яких видно, наскільки наблизився російський винищувач.
У відомстві стверджують, що Су-27 пролетів менше ніж за 20 метрів від шведського літака.
«Спочатку він пролетів попереду, потім ззаду і почав переслідування, підійшовши дужу, дуже близько, ближче, ніж зазвичай», - сказав пілот шведського літака Андерс Перссон.
Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст розкритикував дії росіян.
«Я вважаю це неприйнятним, вважаю це провокацією. Гадаю, це непрофесійні дії, які не сприяють безпечній авіації», - сказав він.
За словами міністра, таким чином РФ намагається демонструвати своє домінування в регіоні, яке Швеція не може прийняти.