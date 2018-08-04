Російському музиканту привиділися в Україні Бандера і «СС»



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Гарік Сукачов зрозумів: З Україною вже нічого не зробиш

Відомий російський музикант Гарік Сукачов підтримує незаконну окупацію Росією українського півострова Крим та, водночас, закидає українцям шанування голови ОУН-Б Степана Бандери. Відповідні заяви він зробив в інтерв’ю російському телеканалу «Москва 24».

«Яким чином? Референдумом? Звичайно (я підтримую окупацію Криму – ред)», - сказав він. За його словами, йому немає діла до точки зору міжнародного співтовариства, яке не визнало такий «референдум».

«А що ми можемо зробити з Україною, де виросло суспільство, дітей виховали так, що для них Бандера - герой, есесівці - герої. Нічого хорошого Україну не чекає. Скільки ми виборсувалися з цієї чеченської бійні, видерлися. Що у нас творилося! А у них ще гірше. у нас фашисти теж були і навіть є до сих пір, але їх загасили дуже швидко. А у них ними користуються. Що накоїли зі своїм народом ті, хто стоять угорі - ми всі кров'ю умиємося. Потрібен ворог - російський. Нісенітниця. Але дітям же не доведеш, вони виростуть із ворогом», - впевнений Сукачов.

Сукачев про крымский референдум и бандеровскую Украину pic.twitter.com/lx2HLGRg34 — MaxShellenberg (@_MaxShellenberg) August 3, 2018

Музикант попри вже наявну російську агресію в Україні, схвалюючи акт такої агресії – окупацію Криму – вважає «маячнею» розмови про напад РФ на Україну.

Сукачев про шествие Макаревича под флагами Правого Сектора, про Крым и НАТО. pic.twitter.com/Xva47PGvN4 — MaxShellenberg (@_MaxShellenberg) August 3, 2018

Зазначимо, партія ВО «Свобода» під час виборів до Верховної Ради восени 2014 року набрала 4,71% і, не подолавши прохідного бар’єру у 5%, не потрапила до парламенту.