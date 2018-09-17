РосЗМІ приписали постпреду США слова про причетність РФ до вбивства брата Кім Чен Ина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі

Насправді у своїй промові Гейлі не звинувачувала РФ у причетності до вбивства

Російське агентство «Тасс» перекрутило слова постпреда США при ООН Ніккі Гейлі про зв'язки Росії з Північною Кореєю.

Про це повідомляє «Медуза».

«Коли Північна Корея виконала вбивство Кім Чен Нама, це було при сприянні Росії, яка передавала біологічні речовини Північній Кореї», - процитував «Тасс» нібито слова Гейлі.

Насправді у своїй промові Гейлі не звинувачувала РФ у причетності до вбивства. Натомість постпред США зазначила, що після вбивства Москва відмовилася посилювати санкції проти КНДР.

Нагадаємо, 14 лютого 2017 року стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика. По телебаченню у Південній Кореї і Малайзії показали відеозапис однієї з камер спостереження, на якій зображена жінка в білій футболці з буквами LOL на грудях.

Згідно з попереднім висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX.

Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія.

Індонезійка, заарештована за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї, заявила, що їй заплатили 400 малайзійських рингітів (90 доларів).