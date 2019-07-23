Сенат США затвердив Еспера на посаді глави Пентагону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий очільник Пентагону Марк Еспер

Сенатори переважною більшістю підтримали призначення міністра сухопутних військ США на посаду голови Пентагону

У вівторок, 23 липня, Сенат США затвердив кандидатуру Марка Еспера на посаду міністра оборони США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що сенатори переважною більшістю підтримали призначення міністра сухопутних військ США на посаду голови Пентагону.

Зазначимо, колишній офіційний керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку в грудні 2018 року. Як повідомляє агентство, Міноборони США вперше в історії так довго працює без керівника.

Після звільнення Меттіса президент США Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язки голови Пентагону Патріка Шанахана і в травні висунув його кандидатом на посаду голови відомства, однак Шанахан відмовився від запропонованої посади.

15 липня Білий дім офіційно висунув на посаду міністра оборони Сполучених Штатів виконувача обов'язки голови Пентагону Марка Еспера.