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    Білий дім висунув Еспера на пост голови Пентагону

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    Білий дім висунув Еспера на пост голови Пентагону

    До офіційного затвердження Марк Еспер обійматиме свою попередню посаду - міністра армії США

    Білий дім у понеділок, 15 липня, офіційно висунув на посаду міністра оборони Сполучених Штатів виконувача обов'язки голови Пентагону Марка Еспера.

    Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Reuters.

    Зазначається, що згідно з процедурою призначення, Еспер, який у середині червня став виконувачем обов'язки голови Пентагону, до офіційного затвердження обійматиме свою попередню посаду - міністра армії США.

    На посаду в. о. міністра оборони тимчасово призначений міністр військово-морських сил США Річард Спенсер.

    Зазначимо, колишній офіційний керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку в грудні 2018 року. Як повідомляє агентство, Міноборони США вперше в історії так довго працює без керівника.

    Після звільнення Меттіса президент США Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язки голови Пентагону Патріка Шанахана і в травні висунув його кандидатом на посаду голови відомства, однак Шанахан відмовився від запропонованої посади.

    США міністр президент
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