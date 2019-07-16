Білий дім висунув Еспера на пост голови Пентагону



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До офіційного затвердження Марк Еспер обійматиме свою попередню посаду - міністра армії США

Білий дім у понеділок, 15 липня, офіційно висунув на посаду міністра оборони Сполучених Штатів виконувача обов'язки голови Пентагону Марка Еспера.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, передає Reuters.

Зазначається, що згідно з процедурою призначення, Еспер, який у середині червня став виконувачем обов'язки голови Пентагону, до офіційного затвердження обійматиме свою попередню посаду - міністра армії США.

На посаду в. о. міністра оборони тимчасово призначений міністр військово-морських сил США Річард Спенсер.

Зазначимо, колишній офіційний керівник Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку в грудні 2018 року. Як повідомляє агентство, Міноборони США вперше в історії так довго працює без керівника.

Після звільнення Меттіса президент США Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язки голови Пентагону Патріка Шанахана і в травні висунув його кандидатом на посаду голови відомства, однак Шанахан відмовився від запропонованої посади.