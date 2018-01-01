Шведська армія вимагає подвоєння витрат на оборону

Чисельність збройних сил має вирости до 120 тисяч

Збройні сили Королівства Швеція мають намір представити доповідь парламенту країни, в якій вони закликають збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє агентство Reuters. Відзначається, що за їх підрахунками для адекватної протидії всім наявним загрозам необхідно збільшити витрати на оборону країни із 50 млрд. шведських крон до 115 млрд.



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Чисельність збройних сил має вирости до 120 тисяч

Збройні сили Королівства Швеція мають намір представити доповідь парламенту країни, в якій вони закликають збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначається, що за їх підрахунками для адекватної протидії всім наявним загрозам необхідно збільшити витрати на оборону країни із 50 млрд. шведських крон до 115 млрд. шведських крон (14 млрд. доларів). Окрім того чисельність збройних сил має складати до 120 тисяч людей.

Шведські військові виправдовують такий крок тим, що Росія своїми діями щодо Грузії і України показала те, що не сумнівається в необхідності використання збройних сил для досягнення політичних цілей. Раніше Стокгольм прийняв рішення знову розмістити солдат на стратегічному острові Готланд в Балтійському морі і посилила взаємодію із НАТО та США.