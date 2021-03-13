Шведські вчені назвали спосіб знизити шкоду від жирної їжі

Ті, хто отримував лікування з самого початку не мали проблем з обміном речовин, складом тіла і метаболізмом

Усунути порушення обміну речовин, викликаного вживанням жирної їжі, можна знизивши рівень білка аполіпопротеїну C3.

Про це йдеться в результатах дослідження біологів з Дослідницького центру Рольфа Люфта при Каролінському інституті в Швеції, опублікованих в журналі Science Advances.

Автори дослідження спостерігали за мишами, яких годували жирною їжею з восьмитижневого віку, і порівнювали їх показники з контрольною групою тварин, які дотримуються нормальної дієти.

Піддослідних поділили на дві групи: в першій тварини отримували препарат для зниження рівнів апо C-3 з 10-го тижня високожирової дієти, а в другій – з самого початку. Ті, хто отримував лікування з самого початку не мали проблем з обміном речовин, складом тіла і метаболізмом.

«Через 10 тижнів всі миші в першій групі страждали ожирінням, інсулінорезистентністю та стеатозом печінки. Однак після лікування при триваючому харчуванні з високим вмістом жирів відбулася нормалізація метаболізму глюкози, ваги і морфології печінки», - сказав автор статті, доцент кафедри молекулярної медицини і хірургії Каролінського інституту Ісмаель Вальядолід-Асебес.

Відзначається, що білок апо С-3 утворюється головним чином в клітинах печінки. Підвищені рівні білка аполіпопротеїну C3 (апо C3) пов'язані з серцево-судинними захворюваннями і діабетом другого типу. Цей ключовий регулятор ліпідного обміну накопичується в секретуючі інсулін частини підшлункової залози – острівцях Лангерганса, що призводить до збільшення інсулінорезистентності.

15 лютого було опубліковано дослідження корейських вчених, згідно з яким вживання в їжу перцю чилі допомагає зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Крім цього, автори з'ясували, що перець також може сприяти нормалізації рівня цукру в організмі шляхом зменшення запалення.