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    У світі

    Сирія розгорнула російські ракетні системи С-300

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    <p><span>ImageSat International останні два роки публікує знімки позицій сирійського режиму і підтримуваних Іраном груп в Сирії і Лівані</span></p> - Сирія розгорнула російські ракетні системи С-300

    ImageSat International останні два роки публікує знімки позицій сирійського режиму і підтримуваних Іраном груп в Сирії і Лівані

    Три з чотирьох пускових установок С-300 підняті, наче готові до дії

    Сирійські збройні сили розгорнули на місці базування передані росіянами зенітні ракетні системи С-300.

    Незабаром комплекси ППО будуть готові до застосування, повідомляє видання The Times.

    Системи ЗРК С-300 були передані Сирії в жовтні минулого року президентом РФ Владіміром Путіним після того, як сирійці помилково збили російський розвідувальний літак Іл-20 під час повітряного удару Ізраїлю.

    Ізраїльська компанія ImageSat International опублікувала серію супутникових знімків, на яких видно системи С-300 на сирійській військовій базі в провінції Хама.

    Три з чотирьох пускових установок підняті, наче готові до дії. Четверта знаходиться в складеному стані під камуфляжною сіткою.

    ImageSat International останні два роки публікує знімки позицій сирійського режиму і підтримуваних Іраном груп в Сирії і Лівані.

    Системи С-300 до сих пір не використовувалися сирійськими військовими, в тому числі під час рейду ізраїльських літаків в січні.

    Супутникові знімки підтверджують припущення про те, що, хоча ракетні пускові установки встановлені, для використання вони будуть готові як мінімум в березні.

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