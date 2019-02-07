Сирія розгорнула російські ракетні системи С-300



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ImageSat International останні два роки публікує знімки позицій сирійського режиму і підтримуваних Іраном груп в Сирії і Лівані

Три з чотирьох пускових установок С-300 підняті, наче готові до дії

Сирійські збройні сили розгорнули на місці базування передані росіянами зенітні ракетні системи С-300.

Незабаром комплекси ППО будуть готові до застосування, повідомляє видання The Times.

Системи ЗРК С-300 були передані Сирії в жовтні минулого року президентом РФ Владіміром Путіним після того, як сирійці помилково збили російський розвідувальний літак Іл-20 під час повітряного удару Ізраїлю.

Ізраїльська компанія ImageSat International опублікувала серію супутникових знімків, на яких видно системи С-300 на сирійській військовій базі в провінції Хама.

Три з чотирьох пускових установок підняті, наче готові до дії. Четверта знаходиться в складеному стані під камуфляжною сіткою.

ImageSat International останні два роки публікує знімки позицій сирійського режиму і підтримуваних Іраном груп в Сирії і Лівані.

Системи С-300 до сих пір не використовувалися сирійськими військовими, в тому числі під час рейду ізраїльських літаків в січні.

Супутникові знімки підтверджують припущення про те, що, хоча ракетні пускові установки встановлені, для використання вони будуть готові як мінімум в березні.