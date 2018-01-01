Сирійська армія відбила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб

Провінція Ідліб залишається останньою, яку майже повністю контролює опозиція

Сирійська армія за підтримки союзних сил у неділю, 7 січня, відновила контроль над трьома селами та містом Синджар на півдні провінції Ідліб, повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Місто Синджар розташоване в 14 кілометрах від військового аеродрому «Абу-Духур», а також на перетині



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Провінція Ідліб залишається останньою, яку майже повністю контролює опозиція

Сирійська армія за підтримки союзних сил у неділю, 7 січня, відновила контроль над трьома селами та містом Синджар на півдні провінції Ідліб, повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Місто Синджар розташоване в 14 кілометрах від військового аеродрому «Абу-Духур», а також на перетині важливих автошляхів. Місто було одним з оплотів об'єднання ісламістських угруповань «Тахрір аш-Шам», яке пов'язують із «Аль-Каїдою».

«Після цього бої перемістилися на північний захід від Синджара, який тепер контролюють сирійська армія та її союзники», - повідомив центр моніторингу, цитує агентство Reuters. За даними центру, загалом з 22 жовтня урядові війська встановили контроль над понад 95 селами в провінціях Хама та Ідліб.

Провінція Ідліб залишається останньою, яку майже повністю контролюють опозиційні до уряду Башара Асада збройні угруповання, серед яких домінують ісламістські групи, що об'єдналися минулого року в «Тахрір аш-Шам». Вони встановили свій контроль над провінцією в 2015 році.

Після майже повного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава» на території Сирії очікувалося, що урядові війська сфокусуються на наступі саме на цьому напрямку. Згідно з ухваленим у вересні «країнами-гарантами» перемир'я в Сирії (РФ, Іраном та Туреччиною) рішенням, в провінції створена одна з чотирьох «зон деескалації».

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за 2017 рік в Сирії загинули понад 39 тисяч людей, у тому числі 10,5 тисяч цивільних.

Джерело: Deutsche Welle