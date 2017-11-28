Сирійські повстанці захопили двох катів ІДІЛ, що стратили американців

Піймано двох громадян Великобританії, що були катами ІДІЛ

Пентагон підтвердив полон двох громадян Великобританії, що долучились до ІДІЛ і стали відомі через публічні страти і вбивства заручників. Виходець з Судану - Ель-Шафі Елшейх та виходець із Кипру - Александа Амон Коті були в числі чотирьох британських бойовиків ІДІЛ, яких називали «Бітлз». На відеозаписах видно, як вони жорстоко



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Формування сирійської опозиції

Піймано двох громадян Великобританії, що були катами ІДІЛ

Пентагон підтвердив полон двох громадян Великобританії, що долучились до ІДІЛ і стали відомі через публічні страти і вбивства заручників.

Виходець з Судану - Ель-Шафі Елшейх та виходець із Кипру - Александа Амон Коті були в числі чотирьох британських бойовиків ІДІЛ, яких називали «Бітлз». На відеозаписах видно, як вони жорстоко вбивають заручників, включаючи американців - журналістів Джеймса Фолі та Стівена Сотлоффа, а також співробітника гуманітарної організації Пітера Кейссіга.

Держдепартамент США вніс їх в списки міжнародних терористів.

Елшейх і Коті були захоплені формуванням сирійської опозиції з Сирійських демократичних сил, які підтримують США. Перше повідомлення про їх захоплення було опубліковано в четвер газетою The New York Times, пізніше офіційні особи США підтвердили, що ця інформація відповідає дійсності - після того, як терористи були ідентифіковані за відбитками пальців та біометричним даними.

Згідно показань попередніх заручників, «Бітлз» піддавали своїх полонених постійними тортурам. Джеймс Фолі, перший заручник із країни Заходу, якому терористи відрізали голову, був підданий особливо жорстокому поводженню, тому що його брат служив в Афганістані.

Полювання на британську четвірку було розпочато в 2014 році, коли ІДІЛ розповсюдило відео зі стратою Фолі. У ролі ката виступив терорист, який говорив з британським акцентом - його назвали «джихадистом Джоном». Пізніше він був ідентифікований, як уродженець Кувейту Мухаммед Емвазі, який, як і всі інші учасники терористичної четвірки - виріс в Лондоні. Емвазі був убитий після ракетного удару, нанесеного дроном в листопаді 2015 року.

Другий британець - Айни Девіс - в минулому році був засуджений в Туреччині до 7,5 років ув'язнення за членство в терористичній організації: звинуваченню не вдалося довести, що він готував теракт в Стамбулі.

Представники США заявили, що Елшейх і Коті дають свідчення.

Сім'я зниклого в Сирії британського фотографа Джона Кентайла, друга Фолі, висловила надію, що захоплені джихадисти зможуть пролити світло про його долю.

Джерело: Голос Америки