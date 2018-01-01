Сирійські повстанці заявили про початок контрнаступу

Дамаск заперечує факт контрнаступу і називає його пропагандою

У відповідь на наступ урядових сирійських військ в провінції Ідліб повстанці в четвер, 11 січня, заявили про початок контрнаступу. Сили, які об’єднані під егідою Вільної армії Сирії, заявили, що створюють єдине командування для відбиття наступу урядових сил і звільнення нещодавно захоплених частин на півдні провінції Ідліб і на



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Сирійські повстанці

Дамаск заперечує факт контрнаступу і називає його пропагандою

У відповідь на наступ урядових сирійських військ в провінції Ідліб повстанці в четвер, 11 січня, заявили про початок контрнаступу. Сили, які об’єднані під егідою Вільної армії Сирії, заявили, що створюють єдине командування для відбиття наступу урядових сил і звільнення нещодавно захоплених частин на півдні провінції Ідліб і на північному-сході провінції Хама.

Сайт, який пов'язаний із організацією Хезболла, котра бореться на боці сил Башара Асада, повідомив, що їх сили і справді зустрілися із запеклим опором із боку Фронту Ан-Нусра і пов’язаних із нею груп. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Опозиційні сили мають намір завдати удару по силах, які ведуть наступ і таким чином відірвалися від основних сил, із метою їх оточення і знищення.

Угруповання Тахрір аль-Шам, основу якого становлять бійці Фронту Ан-Нусра, заявили про перші успіхи в контрнаступі. За їх словами, ними було захоплено до 15 сіл, а також до 60 бійців сирійської урядової армії.

Дамаск заперечує сам факт наступу і називає відповідні заяви пропагандою. Урядові літаки в той же час активно наносять удари по містах Хан-Шейхун і Саракеб, що є найбільшими населеними пунктами в провінції Ідліб.