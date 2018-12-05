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    У світі

    Словаччина вислала російського дипломата-шпигуна

    • Розсилка
    Шпигун працював в апараті військового аташе посольства Росії в Словаччині - Словаччина вислала російського дипломата-шпигуна
    Шпигун працював в апараті військового аташе посольства Росії в Словаччині

    Про підозрілу діяльність росіянина повідомила розвідка Словаччини

    Словаччина вислала із своєї території російського дипломата. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Відповідний крок був прийнятий після того як словацька розвідка повідомила про те, що росіянин займався шпигунською діяльністю на шкоду інтересам цієї країни НАТО і ЄС.

    Представника посольства РФ було оголошено персоною нон-грата іще 22 листопада 2018 року і він покинув Словаччину протягом наступних 48 годин.

    Деталі щодо висилки російського дипломата сьогодні повідомив прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні. 

    Прем'єр зазначив, що дипломат працював в апараті військового аташе посольства Росії в Словаччині і збирав секретні дані, що стосуються як Братислави, так і НАТО.

    Водночас, російські ЗМІ повідомляють, що у прес-бюро Служби зовнішньої розвідки РФ утрималися від коментарів про висилку російського дипломата. 

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