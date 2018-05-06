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    Смерть на реактивному велосипеді: велогонщику не підкорився рекорд швидкості у 400 кілометрів на годину

    Відомий велогонщик загинув, коли намагався встановити новий світовий рекорд швидкості на велосипеді
    У Франції під час спроби встановити новий світовий рекорд розбився на смерть відомий велогонщик Франсуа Жіссі. Про це повідомляє L Alsace. Трагедія сталася 5 травня на закритій злітно-посадковій смузі в Мюншузе в департаменті Верхній Рейн. За попередньою інформацією, під час тренування Жіссі втратив контроль над велосипедом та вилетів з траси на
    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Реактивний велосипед
    Фото: @20Minutes
    Реактивний велосипед

    Відомий велогонщик загинув, коли намагався встановити новий світовий рекорд швидкості на велосипеді

    У Франції під час спроби встановити новий світовий рекорд розбився на смерть відомий велогонщик Франсуа Жіссі. Про це повідомляє L Alsace.

    Трагедія сталася 5 травня на закритій злітно-посадковій смузі в Мюншузе в департаменті Верхній Рейн.

    За попередньою інформацією, під час тренування Жіссі втратив контроль над велосипедом та вилетів з траси на швидкості близько 300 км/ч.

    На місце події негайно прибула швидка допомога, проте від отриманих травм гонщик помер.

    Наразі поліція займається розслідуванням причин події. Родичі загиблого сумніваються в тому, що такий досвідчений гонщик міг втратити керування.

    Франсуа Жіссі став відомий у 2014 році, коли встановив рекорд швидкості на велосипеді у 333 км/год. Він використовував реактивний велосипед власної збірки. У день трагедії гонщик хотів побити власне досягнення та розігнатися до швидкості 400 км/год.

    Джерело: Громадське

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