Смерть на реактивному велосипеді: велогонщику не підкорився рекорд швидкості у 400 кілометрів на годину
- Сьогодні, 10:51
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Відомий велогонщик загинув, коли намагався встановити новий світовий рекорд швидкості на велосипеді
У Франції під час спроби встановити новий світовий рекорд розбився на смерть відомий велогонщик Франсуа Жіссі. Про це повідомляє L Alsace.
Трагедія сталася 5 травня на закритій злітно-посадковій смузі в Мюншузе в департаменті Верхній Рейн.
За попередньою інформацією, під час тренування Жіссі втратив контроль над велосипедом та вилетів з траси на швидкості близько 300 км/ч.
На місце події негайно прибула швидка допомога, проте від отриманих травм гонщик помер.
Наразі поліція займається розслідуванням причин події. Родичі загиблого сумніваються в тому, що такий досвідчений гонщик міг втратити керування.
Франсуа Жіссі став відомий у 2014 році, коли встановив рекорд швидкості на велосипеді у 333 км/год. Він використовував реактивний велосипед власної збірки. У день трагедії гонщик хотів побити власне досягнення та розігнатися до швидкості 400 км/год.
Джерело: Громадське