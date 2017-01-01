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    Смертник підірвався на похованні чиновника в Афганістані: 15 загиблих

    Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад
    В афганському місті Джалалабад терорист-смертник атакував поховання місцевого чиновника. Від вибуху загинули щонайменше 15 осіб, ще 14 дістали поранення. Про це повідомляє речник губернатора провінції Нангархар, столицею якої є Джалалабад. Інформагенція AFP уточнює, що чиновник, якого ховали, помер від природних причин. Жодне терористичне
    • Сьогодні, 14:12
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    Поліція Афганістану
    Поліція Афганістану

    Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад

    В афганському місті Джалалабад терорист-смертник атакував поховання місцевого чиновника. Від вибуху загинули щонайменше 15 осіб, ще 14 дістали поранення. Про це повідомляє речник губернатора провінції Нангархар, столицею якої є Джалалабад. Інформагенція AFP уточнює, що чиновник, якого ховали, помер від природних причин.

    Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад, однак в цьому регіоні активно діє «Ісламська держава».

    Нагадаємо, що кількома днями раніше у столиці Афганістану Кабулі стався теракт поблизу шиїтського культурного центру. Внаслідок нього загинули 41 особа, ще понад 80 зазнали поранень.

    Як повідомлялося, у п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.

    За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.

    Джерело: Deutsche Welle

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