Смертник підірвався на похованні чиновника в Афганістані: 15 загиблих

Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад

В афганському місті Джалалабад терорист-смертник атакував поховання місцевого чиновника. Від вибуху загинули щонайменше 15 осіб, ще 14 дістали поранення. Про це повідомляє речник губернатора провінції Нангархар, столицею якої є Джалалабад. Інформагенція AFP уточнює, що чиновник, якого ховали, помер від природних причин. Жодне терористичне



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Поліція Афганістану

Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад

В афганському місті Джалалабад терорист-смертник атакував поховання місцевого чиновника. Від вибуху загинули щонайменше 15 осіб, ще 14 дістали поранення. Про це повідомляє речник губернатора провінції Нангархар, столицею якої є Джалалабад. Інформагенція AFP уточнює, що чиновник, якого ховали, помер від природних причин.

Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад, однак в цьому регіоні активно діє «Ісламська держава».

Нагадаємо, що кількома днями раніше у столиці Афганістану Кабулі стався теракт поблизу шиїтського культурного центру. Внаслідок нього загинули 41 особа, ще понад 80 зазнали поранень.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.

За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.

Джерело: Deutsche Welle