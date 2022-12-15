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«Союз» дав тріщину: на російській орбітальній станції сталася аварія у відкритому космосі

Юрій Борщ
glavcom.ua
«Союз» дав тріщину: на російській орбітальній станції сталася аварія у відкритому космосі
Камера на Міжнародній космічній станції зафіксувала витік охолоджуючої рідини на російському «Союзі»
скріншот NASA

Витік з системи охолодження космічного апарату створив ризик для космонавтів через розгерметизацію

Через пошкодження зовнішньої обшивки приладно-агрегатного відсіку російського космічного пілотованого корабля «Союз МС-22», який пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), стався значний витік охолоджувальної рідини, повідомили у пресслужбі Роскосмосу. 

«Екіпаж доповів про спрацювання сигналізатора системи діагностики корабля, що свідчить про падіння тиску в системі охолодження. Візуальний огляд підтвердив витік, після чого було ухвалено рішення про переривання планових робіт із позакорабельної діяльності членами екіпажу російського сегменту МКС Сергієм Прокоп'євим та Дмитром Петеліним», – йдеться у повідомлені.

У Роскосмосі розповіли, що для встановлення причин події  за допомогою спеціальної камери на маніпуляторі було проведено провела фотографування та відеозйомку зовнішньої поверхні корабля. Дані передані Землю, фахівці розпочали вивчення зображень.

«На даний момент усі системи МКС та корабля працюють у штатному режимі, екіпаж у безпеці. Після аналізу ситуації буде ухвалено рішення щодо подальших дій як фахівців на Землі, так і членів екіпажу російського сегменту МКС», – запевнили у Роскосмосі.

За даними NASA, наземні фахівці оцінюють наслідки витоку охолоджуючої рідини, виявленої на кораблі «Союз МС-22», екіпажу МКС нічого не загрожує, проте причина витоку Агентству невідома. Диспетчери польотів запевнили космонавтів, що сама космічна станція в безпеці. Однак витік тривав щонайменше три години. Поки також невідомо, чи зможе «Союз» безпечно доставити космонавтів на Землю.

За повідомленням американського аналітичного видання Space.com, яке спеціалізується на дослідженнях космосу, камери на зовнішній стороні космічної станції показали потік заморожених «пластівців», які викидаються з корабля «Союз» у космос. Ймовірно, джерелом витоку стала зовнішня система охолодження, розташована поблизу кормової частини. 

Космонавти Прокоп'єв і Петелін у четвер мали вийти у відкритий космос з борту МКС для проведення робіт, під час яких планували вперше задіяти європейський маніпулятор ERA. Це друге поспіль перенесення робіт у відкритому космосі за російською програмою. 25 листопада космонавти не змогли виконати роботу через нештатне функціонування насосів у системі охолодження одного зі скафандрів.

На думку експертів, систематичні збої на «Союзі» можуть свідчити про наявність серйозних технічних проблем на космічній станції, з якими росіяни не можуть впоратися. 

Нагадаємо, російське космічне агентство «Роскосмос» відмовилося від планів полетіти на Місяць, бо витрачатиме кошти на війну проти України.

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Теги: космонавти космос NASA

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