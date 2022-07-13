Росія відмовляється від польотів на Місяць заради війни

Надважку ракету «Єнісей» для польотів на Місяць росіяни планували створити до 2035 року

«Роскосмос» визнав, що програма польотів на Місяць втратила актуальність

Російська державна корпорація з космічної діяльності «Роскосмос» відкладає роботи з пілотованих польотів на Місяць, щоб зосередитися «на більш нагальних завданнях». Виконавчий директор корпорації Олександр Блошенко пояснив, що згортання програми польотів на Місяць пов’язане з війною, пише «Інтерфакс».

«Ми розставляємо пріоритети у бік більш насущних справ – дистанційне зондування Землі, зв'язок, те, що потрібно всім – і цивільним, і військовим. Тому науковий космос посунувся», – сказав він.

Блошенко запевнив, що «Роскосмос» продовжує працювати над створенням ракети-носія «Союз-5», яка є складовою надважкої ракети. Проте проєкт надважкої ракети «Єнісей» поки не прийнятий.

Раніше глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявляв, що в умовах війни з Україною пілотована місія на Місяць втратила актуальність, тому корпорація зосередиться «на питаннях забезпечення безпеки».

У березні після оголошення Заходом антиросійських санкцій «Роскосмос» заявив, що більше не має наміру співпрацювати із закордонними партнерами для проведення наукових досліджень на борту Міжнародної космічної станції. Дмитро Рогозін наголосив, що без участі Росії кероване сходження з орбіти МКС неможливе, тому станція може звалитися над США.

Зазначимо, що пристиковані до станції російські кораблі «Прогрес» іноді включають свої двигуни, щоби підтримувати МКС на висоті приблизно 400 км над Землею. Рогозін також зазначив, що РФ більше не постачатиме двигуни RD-181 для ракети Antares, використовувану NASA для транспортування вантажів і поставок на станцію. Однак очільник SpaceX Ілон Маск у відповідь на погрози Рогозіна у Twitter натякнув, що його компанія зможе впоратися з проблемою.

Нещодавно у NASA заявили, що знайшли вихід із ситуації: орбітальну станцію зможе врятувати від неконтрольованого сходження з орбіти американський вантажний космічний корабель Cygnus від компанії Northrup Grumman.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська державна корпорація «Роскосмос» активізує розрахунки через «Газпромбанк». На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо банку було анонсовано, але вони стосуються персонально керівників установи. Тож «Роскосмос» та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його «недоторканість».

Також раніше керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку. Голова «Роскосмосу» зауважив, що обладнання використовується військовими, та пригрозив, що за це Маску «доведеться відповідати по-дорослому».