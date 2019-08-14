Спека в Японії забрала життя 23 осіб, ще 12 тисяч - госпіталізовані



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У Токіо зареєстрована найбільша кількість госпіталізованих — 1 465 осіб

Всі смерті були зафіксовані в 20 префектурах Японії

У Японії через спеку минулого тижня загинули 23 людини, ще понад 12 тисяч госпіталізовані.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій країни.

«12 751 людина була госпіталізована через симптоми, пов'язані зі спекою в Японії впродовж тижня з 5 серпня. З них 23 людини загинули», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі смерті були зафіксовані в 20 префектурах Японії.

Водночас в Токіо зареєстрована найбільша кількість госпіталізованих — 1 465 осіб.

Як повідомлялося, у Японії з 29 липня до по 4 серпня загинуло 57 людей, ще 18 347 осіб були госпіталізовані у результаті тривалої спеки в країні.