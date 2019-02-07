Справа Лазаренка: суд у США на місяць переніс засідання документ



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Ніхто із сім’ї українського екс-прем’єра Лазаренка зараз не присутній на судових слуханнях

В спорі проти уряду США виступає одразу кілька заявників - Павло, Олександр, Катерина та Олеся Лазаренки

Суд округу Колумбія переніс на березень розгляд справи між урядом США та екс-прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком, щоб сторони продовжили переговори щодо умов мирової угоди з приводу арештованих активів.

Засідання відбулося у середу в режимі телефонної конференції, повідомляє «Укрінформ».

За попередньою домовленістю, яку озвучив під час слухань суддя Дж. М. Харві, сторони домовились про наступну зустріч у другій половині дня 5 березня. Втім, як зазначила після засідання секретар у судовій залі, точний графік подальших зустрічей буде вказаний пізніше в судових документах.

Із документів суду, які отримало у своє розпорядження видання, стало відомо, що на нинішньому етапі в спорі проти уряду США виступає одразу кілька заявників - Павло, Олександр, Катерина та Олеся Лазаренки. Їхні інтереси представляють адвокати, тобто ніхто із сім’ї українського екс-прем’єра зараз не присутній на судових слуханнях.

Крім того, стало відомо, що перед засіданням у середу сторони провели кілька переговорів, у тому числі 31 січня і 1 лютого 2019 року. Однак попри зусилля з обох боків, рішення не було досягнуто, зазначається в документах.

У цьому зв’язку «сторони попросили продовжити на два тижні нинішній статус (переговорів - ред.) по цій справі», зазначається у витягу, що датований 4 лютого.

Крім того, сторони запропонували суду встановити подальший графік розгляду справи.

Раніше повідомлялося, що питання про мирову угоду між сім'єю Павла Лазаренка і урядом США щодо відчуження заморожених активів українського екс-прем'єр-міністра буде розглянуто 6 лютого на засіданні суду округу Колумбія.