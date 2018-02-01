США підрахували, скільки Росія втратила через санкції

Більше 3 млрд доларів втратила Росія через санкції

У Державному департаменті США вважають, що через закон «Про протидію противникам США за допомогою санкцій» (CAATSA) Росія втратила контракти з низкою країн на суму понад 3 млрд доларів. Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гезер Науерт. «Ми раді, що деякі країни припинили закупівлі певної продукції і товарів.



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Більше 3 млрд доларів втратила Росія через санкції

У Державному департаменті США вважають, що через закон «Про протидію противникам США за допомогою санкцій» (CAATSA) Росія втратила контракти з низкою країн на суму понад 3 млрд доларів. Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

«Ми раді, що деякі країни припинили закупівлі певної продукції і товарів. Вважаємо, що ми змогли зупинити транзакції на більш ніж 3 мільярди доларів. Припинення таких угод, по суті, є покаранням. Чому? Тому що це означає, що менше грошей іде в російський бюджет», - заявила Науерт.

«Таким чином це можна вважати успіхом в частині залучення Росії до відповідальності», - додала вона.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над цим питанням. Адміністрація президента США Дональда Трампа «активно працює» над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори у США 2016 року.