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    У світі

    США планує перекинути до Саудівської Аравії військову техніку і близько 200 солдат

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    Зазначається, що остаточне рішення щодо відправки додаткових сил поки не прийнято - США планує перекинути до Саудівської Аравії військову техніку і близько 200 солдат
    Зазначається, що остаточне рішення щодо відправки додаткових сил поки не прийнято

    Також США збираються розмістити в королівстві одну батарею Patriot та чотири радари Sentinel

    Американське військове командування планує перекинути в Саудівську Аравію близько 200 військовослужбовців для підкріплення проти загроз з повітря.

    Про це йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Джонатана Хоффмана, повідомляє Інтерфакс-Україна..

    «Глава Пентагону Марк Еспер оголосив, що США розмістять наступне обладнання в королівстві (Саудівська Аравія - ред): одну батарею Patriot, чотири радари Sentinel і близько 200 військовослужбовців як підкріплення», - заявили у Пентагоні.

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    Крім того, Хоффман повідомив, що в Пентагоні також готові за необхідності направити до Саудівської Аравії ще дві батареї Patriot і одну систему THAAD.

    Зазначається, що остаточне рішення щодо відправки додаткових сил поки не прийнято.

    У ньому наголошується, що це перекидання «зміцнить протиповітряну і протиракетну оборону» Саудівської Аравії щодо захисту «важливої військової та цивільної інфраструктури».

    У Пентагоні зазначили, що ці кроки демонструють прихильність США підтримці своїх регіональних партнерів, а також безпеки на Близькому Сході.

    У ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco піддалися атаці безпілотників. Зокрема, був атакований нафтопереробний комплекс, розташований на сході країни. Це призвело до скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії вдвічі - на 5,7 млн барелів на добу. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити, проте США засумнівалися в їх причетності і обвинуватили в тому, що трапилося, іранську владу. Тегеран відкидає ці звинувачення.

    Пізніше глава Пентагону США Марк Еспер повідомив, що президент Дональд Трамп схвалив відправку на Близький Схід додаткових військ. Еспер пояснив, що таке рішення глава держави прийняв у відповідь на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії і ОАЕ.

     

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