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    У світі

    США скасували перевірку на коронавірус в аеропортах

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    <p>Нові заходи передбачають можливий 14-денний карантин для осіб, що прилетіли в США із зони епідемічного ризику</p> - США скасували перевірку на коронавірус в аеропортах

    Нові заходи передбачають можливий 14-денний карантин для осіб, що прилетіли в США із зони епідемічного ризику

    Виявлення хворих тільки на підставі зовнішніх симптомів визнали неефективним.

    Обов'язкова перевірка здоров'я для пасажирів із країн епідемічного ризику скасована в американських аеропортах із 14 вересня.

    Про це в четвер, 17 вересня, повідомило видання avianews з посиланням на Центр із контролю і профілактики захворювань США.

    Літаки з Китаю, Ірану, Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та Бразилії мали приземлятися в одному із 15 аеропортів, визначених для перевірки стану здоров'я пасажирів.

    Однак у США вирішили відмовитися від цієї практики, оскільки виявлення хворих тільки на підставі зовнішніх симптомів визнали неефективним.

    Це пов'язано з тим, що вірус може передаватися від людей, які не мають симптомів хвороби, або від тих, у кого симптоми ще не з'явилися.

    Нові заходи передбачають добровільне надання контактної інформації, можливий 14-денний карантин для осіб, що прилетіли із зони ризику, і тренування співробітників пунктів пункту пропуску через кордон для того, щоб вони могли виявляти хворих.

    Також заходи включають розвиток мережі пунктів тестування на коронавірус спільно з іноземними партнерами авіакомпаній.

    До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може бути готова до середини жовтня. 

    США медицина аеропорт хвороби карантин коронавірус
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