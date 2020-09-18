США скасували перевірку на коронавірус в аеропортах
Нові заходи передбачають можливий 14-денний карантин для осіб, що прилетіли в США із зони епідемічного ризику
Виявлення хворих тільки на підставі зовнішніх симптомів визнали неефективним.
Обов'язкова перевірка здоров'я для пасажирів із країн епідемічного ризику скасована в американських аеропортах із 14 вересня.
Про це в четвер, 17 вересня, повідомило видання avianews з посиланням на Центр із контролю і профілактики захворювань США.
Літаки з Китаю, Ірану, Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та Бразилії мали приземлятися в одному із 15 аеропортів, визначених для перевірки стану здоров'я пасажирів.
Однак у США вирішили відмовитися від цієї практики, оскільки виявлення хворих тільки на підставі зовнішніх симптомів визнали неефективним.
Це пов'язано з тим, що вірус може передаватися від людей, які не мають симптомів хвороби, або від тих, у кого симптоми ще не з'явилися.
Нові заходи передбачають добровільне надання контактної інформації, можливий 14-денний карантин для осіб, що прилетіли із зони ризику, і тренування співробітників пунктів пункту пропуску через кордон для того, щоб вони могли виявляти хворих.
Також заходи включають розвиток мережі пунктів тестування на коронавірус спільно з іноземними партнерами авіакомпаній.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може бути готова до середини жовтня.