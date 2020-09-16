Трамп чекає на вакцину від Covid-19 вже через місяць – ЗМІ



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Американська вакцина проти коронавірусу може бути готова вже у жовтні цього року

Американський лідер впевнений, що ефективний і безпечний препарат буде готовий найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може бути готова до середини жовтня. Про це він заявив у вівторок, 15 вересня, в ефірі телеканалу ABC.

«Попереднім адміністраціям потрібні були б, можливо, роки, щоб отримати вакцину. А нам залишилося кілька тижнів до її отримання. Можливо, три-чотири тижні», – уточнив глава Білого дому.

Трамп додав, що американські компанії дуже близькі до отримання ефективного і безпечного препарату.

Нагадаємо, кандидат у віце-президенти США від Демократичної партії Камала Харріс заявила, що Трамп політизує питання вакцини проти коронавірусу напередодні президентських виборів.

Нагадаємо, що на початку вересня Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже наступного місяця.

У європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.