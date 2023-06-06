Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості

Діана Гасюк
glavcom.ua
США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості
США прагнуть тісно співпрацювати з Індією для спільної підтримки «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону»
фото з відкритих джерел

Дорожня карта військово-технічного співробітництва є визначальним документом для співпраці між країнами в оборонній сфері на наступні кілька років 

Міністри оборони США Ллойд Остін та Індії Раджнат Сінгх узгодили дорожню карту американсько-індійського військово-технічного співробітництва на наступні кілька років, яка дозволить істотно поглибити оборонну співпрацю між двома країнами. Про це, як повідомляє AFP, міністри домовились під час зустрічі в Нью-Делі в рамках дводенної поїздки Остіна до Індії.

«Ми створили нову амбітну дорожню карту для оборонно-промислового співробітництва, яка дозволить швидко відстежувати пріоритетні проєкти спільного розвитку та спільного виробництва (озброєння – ред.)», - сказав Остін, коментуючи угоду.

За його словами, Сполучені Штати прагнуть тісно співпрацювати з Індією для спільної підтримки «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону» водночас наголосив міністр, Вашингтон «абсолютно не намагається створити еквівалент НАТО» в цьому регіоні.

В американському оборонному відомстві зазначили, що підписана угода покликана прискорити технологічну співпрацю та спільне виробництво в таких галузях, як системи повітряного бою, наземної мобільності та підводних операцій, а також обладнання для розвідки та спостереження.

У повідомленні Пентагону, яке наводить AFP, йдеться про те, що узгоджена дорожня карта «спрямована на зміну парадигми співпраці між оборонними кластерами Сполучених Штатів та Індії та може надати цій країні доступ до передових технологій для модернізації індійського оборонного сектору».

В Міноборони Індії зазначили, що дорожня карта є визначальним документом для співпраці між країнами в оборонній сфері на наступні кілька років та окремо відмітили її спрямованість на спільний розвиток нових технологій і їхнє впровадження у виробництво існуючих та нових систем озброєння.

Як відомо, Москва та Нью-Делі протягом десятиліть є близькими союзниками й Росія і сьогодні залишається найбільшим постачальником зброї для індійської армії.

Хоча Індія не засудила Росію за її вторгнення в Україну, вона прагне диверсифікувати свої джерела імпорту, тож її кроки в бік зближення зі Сполученими Штатами узгоджуються з прагненням отримувати озброєння з інших країн, окрім Росії, чию зброю стає дедалі важче купувати. Кращі зв’язки зі Сполученими Штатами також важливі для Індії для балансування напружених відносин із Китаєм, на які продовжують тиснути невирішені територіальні суперечки на спільному кордоні в Гімалаях.

Вашингтон тим часом розглядає Індію як одну з головних країн, що розвиваються, так званого «Глобального Півдня», як ключову противагу войовничій Росії та розширенню військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Пізніше цього місяця прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Вашингтон і провести переговори з президентом США Джо Байденом.

Читайте також: Фінансова ізоляція на порозі: як Росія шантажує одну країну, аби врятуватись

 

Теги: Вашингтон Індія росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі
Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі
США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості
США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості
Міністр оборони Німеччини: Україна має право використовувати західну зброю на території РФ
Міністр оборони Німеччини: Україна має право використовувати західну зброю на території РФ
Лубінець вимагає від Німеччини повного розслідування пожежі у будинку для біженців
Лубінець вимагає від Німеччини повного розслідування пожежі у будинку для біженців
Лідери країн Африки обговорили ініціативу щодо російської агресії проти України
Лідери країн Африки обговорили ініціативу щодо російської агресії проти України
Чоловік випадково знайшов на пляжі зуб тварини Кайнозойської ери (фото)
Чоловік випадково знайшов на пляжі зуб тварини Кайнозойської ери (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
36K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
36K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
26K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
22K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
18K
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою

Новини

Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36
У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
4 червня, 06:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту