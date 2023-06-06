США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості

Дорожня карта військово-технічного співробітництва є визначальним документом для співпраці між країнами в оборонній сфері на наступні кілька років

Міністри оборони США Ллойд Остін та Індії Раджнат Сінгх узгодили дорожню карту американсько-індійського військово-технічного співробітництва на наступні кілька років, яка дозволить істотно поглибити оборонну співпрацю між двома країнами. Про це, як повідомляє AFP, міністри домовились під час зустрічі в Нью-Делі в рамках дводенної поїздки Остіна до Індії.

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«Ми створили нову амбітну дорожню карту для оборонно-промислового співробітництва, яка дозволить швидко відстежувати пріоритетні проєкти спільного розвитку та спільного виробництва (озброєння – ред.)», - сказав Остін, коментуючи угоду.

За його словами, Сполучені Штати прагнуть тісно співпрацювати з Індією для спільної підтримки «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону» водночас наголосив міністр, Вашингтон «абсолютно не намагається створити еквівалент НАТО» в цьому регіоні.

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В американському оборонному відомстві зазначили, що підписана угода покликана прискорити технологічну співпрацю та спільне виробництво в таких галузях, як системи повітряного бою, наземної мобільності та підводних операцій, а також обладнання для розвідки та спостереження.

У повідомленні Пентагону, яке наводить AFP, йдеться про те, що узгоджена дорожня карта «спрямована на зміну парадигми співпраці між оборонними кластерами Сполучених Штатів та Індії та може надати цій країні доступ до передових технологій для модернізації індійського оборонного сектору».

В Міноборони Індії зазначили, що дорожня карта є визначальним документом для співпраці між країнами в оборонній сфері на наступні кілька років та окремо відмітили її спрямованість на спільний розвиток нових технологій і їхнє впровадження у виробництво існуючих та нових систем озброєння.

Як відомо, Москва та Нью-Делі протягом десятиліть є близькими союзниками й Росія і сьогодні залишається найбільшим постачальником зброї для індійської армії.

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Хоча Індія не засудила Росію за її вторгнення в Україну, вона прагне диверсифікувати свої джерела імпорту, тож її кроки в бік зближення зі Сполученими Штатами узгоджуються з прагненням отримувати озброєння з інших країн, окрім Росії, чию зброю стає дедалі важче купувати. Кращі зв’язки зі Сполученими Штатами також важливі для Індії для балансування напружених відносин із Китаєм, на які продовжують тиснути невирішені територіальні суперечки на спільному кордоні в Гімалаях.

Вашингтон тим часом розглядає Індію як одну з головних країн, що розвиваються, так званого «Глобального Півдня», як ключову противагу войовничій Росії та розширенню військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Пізніше цього місяця прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Вашингтон і провести переговори з президентом США Джо Байденом.