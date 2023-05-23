Фінансова ізоляція на порозі: як Росія шантажує одну країну, аби врятуватись

Група із розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей хоче внести Росію до чорного списку, що означає тотальну фінансову ізоляцію країни-агресора

Головна міжнародна організація боротьби з відмиванням грошей у червні може включити Росію до сірого, а то й чорного списку, прирівнявши її в останньому випадку до таких країн, як Північна Корея, Іран і М'янма. Москва робить титанічні зусилля, щоб не допустити цього, пише видання Bloomberg.

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Росія просить дружні країни підтримати її, погрожуючи проблемами в економічній співпраці. Це випливає з документів, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, та із розповідей чиновників, із західних країн, які знають про російські зусилля. Як з'ясував Bloomberg, чи не найбільшого тиску зазнає Індія.

Після початку війни Москва неодноразово просила у Делі підтримки, вказуючи, що інакше буде підірвано торговельні та ділові зв'язки, включаючи постачання російського озброєння, співробітництво в нафтовому та транспортному секторах тощо.

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Російська влада побоюється, що країна опиниться у ще більшій міжнародній фінансовій ізоляції, якщо погіршаться її позиції у Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force – FATF).

FATF – міжурядова організація, яка розробляє світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також оцінює відповідність національних систем цим стандартам. Понад 200 країн, включно з Росією, зобов'язалися виконувати норми FATF. У 2022 р. група запровадила деякі обмеження на діяльність Росії в рамках організації, а 24 лютого 2023 р., у річницю вторгнення в Україну, призупинила її членство (таке сталося вперше за всю історію існування організації).

Продовження боротьби

Україна закликає до нових заходів – включення Росії до чорного чи сірого списку. У травні цього року російське державне агентство попередило представників Індії про цілу серію непередбачуваних та негативних наслідків для співпраці двох країн в оборонній, енергетичній та транспортній сферах, якщо FATF вживе нових заходів проти Росії, пише Bloomberg з посиланням на чиновників.

Росія закликала Індію «голосно» виступити проти спроб України включити Росію до чорного списку і зазначила, що навіть потрапляння до сірого списку загрожує дипломатичними та економічними проблемами між двома країнами.

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Якщо все ж Індія не піде на зустріч Росії, то загрозою опиняться такі проекти як:

співробітництво між «Роснафтою» та індійською Nayara Energy (індійською компанією, 49% акцій якої володіє російська. Nayara Energy належить другий за величиною НПЗ в Індії);

експорт російських озброєнь та військово-технічне співробітництво;

російські пропозиції щодо спільних проектів в авіаційній галузі, зроблені в лютому на шоу Aero India 2023;

російські пропозиції щодо спільних проектів в авіаційній галузі, зроблені в лютому на шоу Aero India 2023; технологічне та енергетичне співробітництво по АЕС Kudankulam (найбільша атомна станція Індії);

угода про співпрацю між «РЖД логістика» та Container Corporation of India.

Рішення FATF про зупинення членства Росії названо владою РФ заполітизованим та безпідставним, зазначає Bloomberg. Рішення нібито «не спирається на встановлені процедури і виходить за межі мандата цієї організації».

Позиція непохитності

Організація FATF у свою чергу заявила, що, незважаючи на припинення членства, Росія продовжує відповідати за виконання своїх зобов'язань, а організація розглядатиме заходи проти неї на кожному пленарному засіданні. Найближче відбудеться у червні. Рішення FATF не тягне за собою обмежень для фінансових інститутів у Росії і за кордоном, Москва ж продовжить боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, обіцяв її головний фінансовий орган – Росфінмоніторинг.

Тим часом, FATF вже висловлювала занепокоєння щодо того, як вторгнення Росії в Україну впливає на боротьбу з незаконними фінансовими операціями та безпеку міжнародної фінансової системи, зазначають експерти юридичної фірми Debevoise & Plimpton, що спеціалізується, зокрема, на санкціях. Саму Росію низка європейських країн та Європарламент визнали спонсором тероризму (хоча ці політичні рішення не мають правових наслідків).

США, де такі наслідки, зокрема у вигляді розриву фінансових, ділових та інших зв'язків, прописані в законодавстві, саме з цієї причини не йдуть на такий крок. Проте Вашингтон у січні визнав ПВК «Вагнер» «транснаціональною злочинною організацією», а у понеділок представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив: ПВК може постачати зброю для війни в Україні через треті країни, зокрема, за допомогою підроблених документів – через африканську державу Малі.

Безпрецедентні ризики

Хоча Захід уже ввів проти Росії рекордну кількість санкцій, пом'якшити фінансовий удар їй вдалося за рахунок розширення економічної співпраці з Індією та Китаєм. Вони, зокрема, стали головними покупцями російських нафти та нафтопродуктів.

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Але при включенні Росії до чорного списку FATF навіть їм буде складно продовжувати вести з нею бізнес. Вже саме безпрецедентне рішення про припинення членства Росії та висловлювання, в яких було витримано заяву FATF, «наголошують на ризиках, які можуть нести операції з Росією або її участю», зазначає юридична компанія Debevoise & Plimpton. Організація FATF вказала на «торгівлю Росії зброєю з підсанкціонованими країнами та її зловмисну ​​діяльність у кіберпросторі, наголосила на необхідності залишатися напоготові щодо ризиків, пов'язаних із спробами обходити санкційні заходи щодо Росії».

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