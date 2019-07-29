США та Ізраїль навчилися перехоплювати ракети в космосі



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Система протиракетної оборони Hetz-3

За 10 днів випробувань система здійснила три успішні перехоплення ракет за межами атмосфери

На Алясці успішно випробували ізраїльську систему протиракетної оборони Hetz-3 («Стріла-3»), створену за допомоги США.

Як повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю, система здатна перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери Землі.

Випробування проводили міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю та американське агентство з протиракетної оборони на острові Кадьяк.

За 10 днів випробувань система здійснила три успішні перехоплення ракет за межами атмосфери. Також вони продемонстрували сумісність Hetz-3 та американського радара протиракетної оборони AN-TPY2.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав випробування «ідеальним виконанням».

«Я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам за це досягнення на благо нашої спільної безпеки», - написав він у Twitter.