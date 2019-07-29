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    У світі

    США та Ізраїль навчилися перехоплювати ракети в космосі

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    Система протиракетної оборони Hetz-3 - США та Ізраїль навчилися перехоплювати ракети в космосі
    Система протиракетної оборони Hetz-3

    За 10 днів випробувань система здійснила три успішні перехоплення ракет за межами атмосфери

    На Алясці успішно випробували ізраїльську систему протиракетної оборони Hetz-3 («Стріла-3»), створену за допомоги США.

    Як повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю, система здатна перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери Землі.

    Випробування проводили міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю та американське агентство з протиракетної оборони на острові Кадьяк.

    За 10 днів випробувань система здійснила три успішні перехоплення ракет за межами атмосфери. Також вони продемонстрували сумісність Hetz-3 та американського радара протиракетної оборони AN-TPY2.

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав випробування «ідеальним виконанням».

    «Я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам за це досягнення на благо нашої спільної безпеки», - написав він у Twitter.

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