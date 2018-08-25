США відновили командування флоту часів «холодної війни»: фото



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Фото: US Navy Церемонія прийняття командування

Кораблі, авіація і морські десантні війська Другого флоту будуть використовуватися для операцій уздовж Східного узбережжя США

Військово-морські сили США на тлі активності підводних човнів ВМФ Росії офіційно відновили Другий флот в Атлантичному океані, розформований у 2011 році. Про це повідомляє видання Politico.

«ВМС США в п'ятницю офіційно відновили військове командування часів «холодної війни», на яке протягом десятиліть покладалося протистояння противникам у водах Північної Америки - в рамках низки зусиль, спрямованих на перешкоджання воєнній експансії Москви», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кораблі, авіація і морські десантні війська Другого флоту, який базується в Норфолку, штат Вірджинія, будуть використовуватися для операцій уздовж Східного узбережжя США, а також в північній частині Атлантичного океану.

«Наш контроль у морі і розширення військової присутності, дві критично важливі складові нашої національної безпеки, оспорюються іноземними державами, а саме Росією і Китаєм», - заявив командувач флоту ВМС США адмірал Кріс Греді.

Начальник штабу ВМС США Джон Річардсон, який на початку цього року видав розпорядження про відновлення Другого флоту, наголосив, що військово-морський флот не «напрошується на бійку».

За його словами, реалії потребують підтримки «великомасштабних океанських маневрових бойових дій» в Атлантичному регіоні.

Джерело: Укрінформ