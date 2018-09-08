США відповіли військовими навчаннями на дії Росії в Сирії



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Фото: The U.S. Army Американський військовий

Навчання триватимуть кілька днів

Центральне командування збройних сил США оголосило про проведення в східній Сирії навчань сил міжнародної коаліції, що беруть участь в операції «Непохитна рішучість». Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Centcom.

«Наші сили продемонструють здатність швидкого розгортання, нападу на ціль спільно повітряними та наземними силами і проведення швидкої ексфільтрації в будь-якому місці спільної зони спільних операцій сил Операції Inherent Resolve», - сказав представник Центрального командування США, капітан 1-го рангу ВМС США Білл Урбан.

Також наголошується, що представники Коаліції інформували про проведення навчання російську сторону, використовуючи встановлені інформаційні канали, спрямовані на запобігання непорозуміння або ескалації напруженості.

Ці навчання, які триватимуть кілька днів, стали відповіддю на дії російських військових, які раніше попереджали США про підготовку військової операції в районі американської військової бази Ет-Танф.

Раніше повідомлялося, що ВПС Ізраїлю і Росії завдали ударів по Сирії, внаслідок яких загинуло 9 осіб і ще 20 отримали поранення.

Джерело: Укрінформ