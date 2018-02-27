США запровадили санкції проти «Ісламської держави» у п'яти країнах

Американці розшири санкції протии ісламістів

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осередків терористичного угруповання «Ісламська держава» у п'яти країнах. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США. Як зазначається, санкції були запроваджені проти організацій ІДІЛ у Бангладеш, Єгипті, Філіппінах, Сомалі, а також у Західній Африці. Також, Мінфін США розширив



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Американці розшири санкції протии ісламістів

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осередків терористичного угруповання «Ісламська держава» у п'яти країнах. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Як зазначається, санкції були запроваджені проти організацій ІДІЛ у Бангладеш, Єгипті, Філіппінах, Сомалі, а також у Західній Африці.

Також, Мінфін США розширив перелік фізичних осіб, на яких поширюються санкції у зв'язку з терористичною діяльністю, на двох громадян Нігерії та Сомалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох людей та трьох компаній, які підтримували «Ісламську державу».