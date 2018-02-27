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    США запровадили санкції проти «Ісламської держави» у п'яти країнах

    Американці розшири санкції протии ісламістів
    Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осередків терористичного угруповання «Ісламська держава» у п'яти країнах. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США. Як зазначається, санкції були запроваджені проти організацій ІДІЛ у Бангладеш, Єгипті, Філіппінах, Сомалі, а також у Західній Африці. Також, Мінфін США розширив
    • Сьогодні, 19:58
    • Розсилка

    Американці розшири санкції протии ісламістів

    Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осередків терористичного угруповання «Ісламська держава» у п'яти країнах. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

    Як зазначається, санкції були запроваджені проти організацій ІДІЛ у Бангладеш, Єгипті, Філіппінах, Сомалі, а також у Західній Африці.

    Також, Мінфін США розширив перелік фізичних осіб, на яких поширюються санкції у зв'язку з терористичною діяльністю, на двох громадян Нігерії та Сомалі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох людей та трьох компаній, які підтримували «Ісламську державу».

    Мінфін ІДІЛ США санкції Сомалі держава Ісламська держава Бангладеш
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