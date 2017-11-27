США запровадили санкції проти тих, хто підтримував «Ісламську державу»

Бойовики отримували допомогу на Філіппінах, в Туреччині та Сомалі

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох людей та трьох компаній, які підтримували «Ісламську державу», повідомляє Reuters. Януса Імре Сакарая та турецьку фірму Profesyoneller Elektronik звинувачують у продажі деталей длябезпілотних літальних апаратів. Абдулпатту Ескалона Абубакара Мінфін США