США запровадили санкції проти тих, хто підтримував «Ісламську державу»
- Сьогодні, 20:59
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Бойовики отримували допомогу на Філіппінах, в Туреччині та Сомалі
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох людей та трьох компаній, які підтримували «Ісламську державу», повідомляє Reuters.
Януса Імре Сакарая та турецьку фірму Profesyoneller Elektronik звинувачують у продажі деталей длябезпілотних літальних апаратів.
Абдулпатту Ескалона Абубакара Мінфін США звинувачує у матеріальній підтримці бойовиків «Ісламської держави» та їхньої мережі на Філіппінах.
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Могамет Міре Алі Юсуф та його фірми Liibaan Trading і Al Mutafaq Commercial Company, за інформацією Мінфіну США, підтримували «Ісламську державу» в Сомалі.Раніше повідомлялося, що терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого постраждало 18 людей.