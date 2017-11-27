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    США запровадили санкції проти тих, хто підтримував «Ісламську державу»

    Бойовики отримували допомогу на Філіппінах, в Туреччині та Сомалі
    Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох людей та трьох компаній, які підтримували «Ісламську державу»,  повідомляє Reuters.  Януса Імре Сакарая та турецьку фірму Profesyoneller Elektronik звинувачують у продажі деталей длябезпілотних літальних апаратів. Абдулпатту Ескалона Абубакара Мінфін США
    • Сьогодні, 20:59
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    Бойовики отримували допомогу на Філіппінах, в Туреччині та Сомалі

    Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох людей та трьох компаній, які підтримували «Ісламську державу»,  повідомляє Reuters. 

    Януса Імре Сакарая та турецьку фірму Profesyoneller Elektronik звинувачують у продажі деталей длябезпілотних літальних апаратів.

    Абдулпатту Ескалона Абубакара Мінфін США звинувачує у матеріальній підтримці бойовиків «Ісламської держави» та їхньої мережі на Філіппінах.

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    Могамет Міре Алі Юсуф та його фірми Liibaan Trading і Al Mutafaq Commercial Company, за інформацією Мінфіну США, підтримували «Ісламську державу» в Сомалі. 

    Раніше повідомлялося, що терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого постраждало 18 людей.
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    США санкції Ісламська держава
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