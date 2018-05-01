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    США завершили військові операції проти ІДІЛ в Іраку

    Американський військовий контингент в Іраку налічував близько п’яти тисяч військових
    Командування об’єднаних військ США заявило про припинення військових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку та деактивацію штабу сухопутних військ.  Про це повідомляє Reuters. «Штаб-квартира Командування сухопутного компонента об’єднаних сил припинила роботу сьогодні
    • Сьогодні, 01:19
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    Американські військові
    Американські військові

    Американський військовий контингент в Іраку налічував близько п’яти тисяч військових

    Командування об’єднаних військ США заявило про припинення військових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку та деактивацію штабу сухопутних військ. 

    Про це повідомляє Reuters.

    «Штаб-квартира Командування сухопутного компонента об’єднаних сил припинила роботу сьогодні (30 квітня — ред.) під час церемонії в Багдаді, що означає завершення основних бойових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку», - йдеться у повідомленні.

    Штаб командування був відповідальним за планування та проведення військових операцій на підтримку іракських сил безпеки у межах кампанії протистояння «Ісламській державі» в Іраку. Це дозволило звільнити понад 4,5 млн. громадян Іраку, які перебували на підконтрольній ісламістам території.

    Після згортання бойових операцій, частина військових США продовжить залишатися в Іраку для бойових навчань та «підтримки військових операцій», однак наразі не повідомляють, у якій чисельності.

    Американський військовий контингент в Іраку налічував близько п’яти тисяч військових, які брали участь у боротьбі з терористичним угрупованням «Ісламська держава». 

    До слова, 29 квітня суд в Іраку засудив до довічного ув'язнення 19 російських жінок за причетність до терористичного угрупування «Ісламська держава».

    Джерело: Громадське

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