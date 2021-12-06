Стала відома найбільш питуща нація світу у 2021 році

Очолюють алкогольний рейтинг 2021 року жителі Австралії, які напивалися в середньому 27 разів

Австралія стала найбільш питущою країною у світі, випливає з результатів Глобального дослідження з наркотиків та алкоголю (GDR2021). Зазначимо, що у пострадянських країнах дослідження не проводили.

У середньому австралійці напиваються 26,7 рази на рік, тобто близько двох разів на місяць. У першій трійці також Данія та Фінляндія (по 23,8 рази на рік).

Найменш питущими країнами дослідники порахували Румунію (10,6), Нову Зеландію (10,3) та Мексику (8,9). Росія у дослідженні не згадується.

У дослідженні брали участь понад 32 тис. респондентів із понад 20 країн.

Дослідники GDR2021 також з'ясували, що в середньому учасники опитування вживали алкоголь двічі на тиждень. За цим показником за рік лідирує Франція – там респонденти повідомляли, що за останній рік пили спиртне 132 рази. У Новій Зеландії цей показник опинився на рівні 120, у Нідерландах – 112. Останній рядок рейтингу зайняли США – 83 рази на рік.

Автори дослідження також з'ясували, як часто люди, які вживають алкоголь, шкодують. Найвищий показник опинився в Ірландії – 28,4 рази на рік. У Польщі він становив 28,3 рази, у Новій Зеландії — 27,4 рази, ці три держави увійшли до першої трійки. Найменше про те, що вони пили алкоголь, жалкували громадяни Австрії (17,7), Фінляндії (17) та Данії (17).

Загалом респонденти повідомляли, що найбільше шкодували, що випили дуже багато алкоголю і зробили це дуже швидко.

На території пострадянських країн дослідження не проводили, тому деякі нації, представники яких у своїх алкогольних вподобаннях відомі не менше, ніж ірландці, до цього рейтингу не потрапили.