Стали відомі обставини загибелі екстремала, якого звинувачували у розфарбовуванні зірки в Москві
- Сьогодні, 04:30
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Олександр Погребов занадто пізно відкрив парашут під час стрибка
Слідчий комітет РФ попередньо встановив обставини загибелі бейсджампера Олександра Погрєбова, який розбився 1 грудня в Кабардино-Балкарії.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Олександр Погрєбов стрибнув з Гара-Баші й занадто пізно відкрив парашут. Він не встиг набрати повітря і загальмувати падіння. Бейсджампер вдарився об скелі і загинув.
Після падіння загиблий скотився по схилу в річку, потоком його віднесло під лід, де тіло виявили рятувальники.
Нагадаємо, про смерть Погрєбова стало відомо 3 грудня.
Погрєбов був фігурантом так званої «справи руферів», коли 20 серпня 2014 року київський руфер Григорій Мустанг вивісив на шпилі висотки в Москві український прапор і зафарбував синьою фарбою верхівку зірки.
Попри те, що Мустанг взяв на себе відповідальність, у справі про вандалізм були затримані п'ятеро росіян. Четверо з них — Олексій Широкожухов, Олександр Погрєбов, Євгенія Короткова та Анна Лєпьошкіна, заявляли про свою невинність, — у вересні 2015 року були виправдані Таганський судом. Їм присудили компенсації.
Обвинувальний вирок у справі руферів був винесений тільки російському руферу Володимиру Подрєзову. Пізніше суд пом'якшив йому вирок і звільнив з-під варти.
Нагадаємо, у горах Швейцарії при виконанні стрибка загинув інший фігурант «справи руферів» російський бейсджампер Олексій Широкожухов.