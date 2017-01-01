Стали відомі обставини загибелі екстремала, якого звинувачували у розфарбовуванні зірки в Москві

Олександр Погребов занадто пізно відкрив парашут під час стрибка

Слідчий комітет РФ попередньо встановив обставини загибелі бейсджампера Олександра Погрєбова, який розбився 1 грудня в Кабардино-Балкарії. Про це повідомляє «Інтерфакс». Олександр Погрєбов стрибнув з Гара-Баші й занадто пізно відкрив парашут. Він не встиг набрати повітря і загальмувати падіння. Бейсджампер вдарився об скелі і



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Бейсджампер Олександр Погрєбов

Олександр Погребов занадто пізно відкрив парашут під час стрибка

Слідчий комітет РФ попередньо встановив обставини загибелі бейсджампера Олександра Погрєбова, який розбився 1 грудня в Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Олександр Погрєбов стрибнув з Гара-Баші й занадто пізно відкрив парашут. Він не встиг набрати повітря і загальмувати падіння. Бейсджампер вдарився об скелі і загинув.

Після падіння загиблий скотився по схилу в річку, потоком його віднесло під лід, де тіло виявили рятувальники.

Нагадаємо, про смерть Погрєбова стало відомо 3 грудня.

Погрєбов був фігурантом так званої «справи руферів», коли 20 серпня 2014 року київський руфер Григорій Мустанг вивісив на шпилі висотки в Москві український прапор і зафарбував синьою фарбою верхівку зірки.

Попри те, що Мустанг взяв на себе відповідальність, у справі про вандалізм були затримані п'ятеро росіян. Четверо з них — Олексій Широкожухов, Олександр Погрєбов, Євгенія Короткова та Анна Лєпьошкіна, заявляли про свою невинність, — у вересні 2015 року були виправдані Таганський судом. Їм присудили компенсації.

Обвинувальний вирок у справі руферів був винесений тільки російському руферу Володимиру Подрєзову. Пізніше суд пом'якшив йому вирок і звільнив з-під варти.

Нагадаємо, у горах Швейцарії при виконанні стрибка загинув інший фігурант «справи руферів» російський бейсджампер Олексій Широкожухов.