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    У Росії загинув фігурант справи про фарбування зірки у синьо-жовті кольори

    У Росії загинув руфер, який звинуватили у розмальовуванні радянської зірки в Москві
    У російському регіоні Кабардино-Балкарія 1 грудня загинув російський руфер Олександр Погрєбов, якого звинувачували в розмальовуванні радянської зірки в Москві в кольори українського прапора. Про це повідомили в групі DvizhuhaClub, у якій Погрєбов працював інструктором. «При стрибку в Баксанскій ущелині загинув Сашко Погрєбов. Подробиці та
    • Сьогодні, 12:59
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    Радянську зірку у Москві пофарбували у синьо-жовті кольори, серпень 2014 року
    Радянську зірку у Москві пофарбували у синьо-жовті кольори, серпень 2014 року

    У Росії загинув руфер, який звинуватили у розмальовуванні радянської зірки в Москві

    У російському регіоні Кабардино-Балкарія 1 грудня загинув російський руфер Олександр Погрєбов, якого звинувачували в розмальовуванні радянської зірки в Москві в кольори українського прапора. Про це повідомили в групі DvizhuhaClub, у якій Погрєбов працював інструктором.

    «При стрибку в Баксанскій ущелині загинув Сашко Погрєбов. Подробиці та інформація про похорон буде пізніше», — йдеться в повідомленні.

    Погрєбов був фігурантом так званої «справи руферів», коли 20 серпня 2014 року київський руфер Григорій Мустанг вивісив на шпилі висотки в Москві український прапор і зафарбував синьою фарбою верхівку зірки.

    Попри те, що Мустанг взяв на себе відповідальність, у справі про вандалізм були затримані п'ятеро росіян. Четверо з них — Олексій Широкожухов, Олександр Погрєбов, Євгенія Короткова та Анна Лєпьошкіна, заявляли про свою невинність, — у вересні 2015 року були виправдані Таганський судом. Їм присудили компенсації.

    Обвинувальний вирок у справі руферів був винесений тільки російському руферу Володимиру Подрєзову. Пізніше суд пом'якшив йому вирок і звільнив з-під варти.

    Нагадаємо, у горах Швейцарії при виконанні стрибка загинув інший фігурант «справи руферів» російський бейсджампер Олексій Широкожухов.

    Джерело: Громадське

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