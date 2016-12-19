У Росії загинув фігурант справи про фарбування зірки у синьо-жовті кольори

У Росії загинув руфер, який звинуватили у розмальовуванні радянської зірки в Москві

У російському регіоні Кабардино-Балкарія 1 грудня загинув російський руфер Олександр Погрєбов, якого звинувачували в розмальовуванні радянської зірки в Москві в кольори українського прапора. Про це повідомили в групі DvizhuhaClub, у якій Погрєбов працював інструктором. «При стрибку в Баксанскій ущелині загинув Сашко Погрєбов. Подробиці та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радянську зірку у Москві пофарбували у синьо-жовті кольори, серпень 2014 року

У Росії загинув руфер, який звинуватили у розмальовуванні радянської зірки в Москві

У російському регіоні Кабардино-Балкарія 1 грудня загинув російський руфер Олександр Погрєбов, якого звинувачували в розмальовуванні радянської зірки в Москві в кольори українського прапора. Про це повідомили в групі DvizhuhaClub, у якій Погрєбов працював інструктором.

«При стрибку в Баксанскій ущелині загинув Сашко Погрєбов. Подробиці та інформація про похорон буде пізніше», — йдеться в повідомленні.

Погрєбов був фігурантом так званої «справи руферів», коли 20 серпня 2014 року київський руфер Григорій Мустанг вивісив на шпилі висотки в Москві український прапор і зафарбував синьою фарбою верхівку зірки.

Попри те, що Мустанг взяв на себе відповідальність, у справі про вандалізм були затримані п'ятеро росіян. Четверо з них — Олексій Широкожухов, Олександр Погрєбов, Євгенія Короткова та Анна Лєпьошкіна, заявляли про свою невинність, — у вересні 2015 року були виправдані Таганський судом. Їм присудили компенсації.

Обвинувальний вирок у справі руферів був винесений тільки російському руферу Володимиру Подрєзову. Пізніше суд пом'якшив йому вирок і звільнив з-під варти.

Нагадаємо, у горах Швейцарії при виконанні стрибка загинув інший фігурант «справи руферів» російський бейсджампер Олексій Широкожухов.

Джерело: Громадське