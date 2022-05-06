Стало відомо, хто замінить Псакі на посаді прессекретаря Білого дому

Жан-П'єр стане прессекретарем замість Джен Псакі, яка покине Білий Дім 13 травня

Прессекретар Білого дому Джен Псакі покине свій пост 13 травня. На її місце президент США Джо Байден призначив Карін Жан-П'єр. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Сьогодні Байден оголосив, що Карін Жан-П'єр призначена помічником президента і прессекретарем Білого дому», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Жан-П'єр стане прессекретарем замість Джен Псакі, яка покине Білий Дім 13 травня.

Джен Псакі призначена Байденом прессекретарем Білого дому у листопаді 2020 року. До цього вона працювала політичним коментатором CNN.

Зазначимо, вперше Псакі зайняла пост прессекретаря Білого дому при президенті США Бараку Обамі - з 2009 по 2011 і з 2012 по 2016 рік.