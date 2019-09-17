Суд у Чехії пом’якшив вирок військовому, який воював на боці бойовиків на Донбасі



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Ерік Ешту воював на боці бойовиків на Донбасі

Апеляційний суд постановив, що у справі Еріка Ешту не було застосовано точну юридичну кваліфікацію

У Чехії Вищий апеляційний суд Праги полегшив вирок військовослужбовцю Еріку Ешту, якого засудили за участь в бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє České noviny.

У травні цього року Ешту був засуджений до трьох років умовно з відстрочкою на чотири роки, а також було скасовано його військове звання, що означає фактичне завершення кар'єри в чеській армії. Його дії кваліфікували як підготовку до терористичного акту.

Однак, Апеляційний суд постановив, що у справі Ешту не було застосовано точну юридичну кваліфікацію, і пом’якшив вирок до двох років умовно з відстрочкою на три роки. Рішення про скасування звання підтверджено.

Також суд не погодився з обвинуваченням у підготовці теракту.

Джерело: Новое Время