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    У світі

    Суд у Чехії пом’якшив вирок військовому, який воював на боці бойовиків на Донбасі

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    <p>Ерік Ешту воював на боці бойовиків на Донбасі</p> - Суд у Чехії пом’якшив вирок військовому, який воював на боці бойовиків на Донбасі

    Ерік Ешту воював на боці бойовиків на Донбасі

    Апеляційний суд постановив, що у справі Еріка Ешту не було застосовано точну юридичну кваліфікацію

    У Чехії Вищий апеляційний суд Праги полегшив вирок військовослужбовцю Еріку Ешту, якого засудили за участь в бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.

    Про це повідомляє České noviny.

    У травні цього року Ешту був засуджений до трьох років умовно з відстрочкою на чотири роки, а також було скасовано його військове звання, що означає фактичне завершення кар'єри в чеській армії. Його дії кваліфікували як підготовку до терористичного акту.

    Однак, Апеляційний суд постановив, що у справі Ешту не було застосовано точну юридичну кваліфікацію, і пом’якшив вирок до двох років умовно з відстрочкою на три роки. Рішення про скасування звання підтверджено.

    Також суд не погодився з обвинуваченням у підготовці теракту.

    Джерело: Новое Время

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