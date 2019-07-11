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    У світі

    Суд у Цюріху заборонив півню кукурікати

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    <p>Півню через суд заборонили голосно кукурікати</p> - Суд у Цюріху заборонив півню кукурікати

    Півню через суд заборонили голосно кукурікати

    Господаря півня зобов'язали забезпечити «мовчання» птаха у певні години

    Жителі кантону Цюріха виграли суд «проти» півня. Птаха зобов'язали співати «тихіше і за розкладом!».

    Про це повідомляє Neue Zurcher Zeitung.

    Сусіди чоловіка, який влаштував курник у гаражі, подали на нього в суд через занадто гучний спів півня. Позивач порахував, скільки кукурікає півень і як голосно. Виявилося, що птах «подає голос» вночі по 14-44 разів на годину, а гучність його крику на відстані 15 метрів досягає 84 дБ.

    Суд задовольнив позов, і господаря півня зобов'язали забезпечити «мовчання» птаха з 10 години вечора до 8 ранку в будні і суботу, а в неділю - з 10 вечора до 9 ранку.

    Також за рішенням суду повинна бути посилена звукоізоляція курника.

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