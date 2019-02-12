Суди Франції масово судять учасників руху «жовті жилети»
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Наразі 1800 учасників протестів вже мають вироки
Суди Франції масово присуджують вироки учасникам протестного руху «жовті жилети». На сьогоднішній день ухвалено вже 1796 вироків. Про це заявив французький прем'єр-міністр Едуар Філіпп, повідомляє РІА Новости.
«З початку цього руху 1796 вироків було винесено судом, 1422 людини перебувають в очікуванні судового вироку», - сказав Філіпп, відповідаючи на запитання депутатів нацзборів (нижня палата парламенту) Франції.
Масштабні протести «жовтих жилетів» розпочалися у Франції 17 листопада минулого року з вимоги не підвищувати податок на паливо і ціни на бензин. Пізніше учасники протесту висунули й інші соціальні вимоги.
Акції протесту проходять щосуботи і часто супроводжуються заворушеннями і сутичками демонстрантів з поліцією.
За даними ЗМІ, за більш ніж два місяці протестних акцій поранення отримали близько 1,9 тисячі маніфестантів і близько 1,2 тисячі співробітників правоохоронних органів.