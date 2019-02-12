Суди Франції масово судять учасників руху «жовті жилети»



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Масштабні протести «жовтих жилетів» розпочалися у Франції 17 листопада минулого року

Наразі 1800 учасників протестів вже мають вироки

Суди Франції масово присуджують вироки учасникам протестного руху «жовті жилети». На сьогоднішній день ухвалено вже 1796 вироків. Про це заявив французький прем'єр-міністр Едуар Філіпп, повідомляє РІА Новости.

«З початку цього руху 1796 вироків було винесено судом, 1422 людини перебувають в очікуванні судового вироку», - сказав Філіпп, відповідаючи на запитання депутатів нацзборів (нижня палата парламенту) Франції.

Масштабні протести «жовтих жилетів» розпочалися у Франції 17 листопада минулого року з вимоги не підвищувати податок на паливо і ціни на бензин. Пізніше учасники протесту висунули й інші соціальні вимоги.

Акції протесту проходять щосуботи і часто супроводжуються заворушеннями і сутичками демонстрантів з поліцією.

За даними ЗМІ, за більш ніж два місяці протестних акцій поранення отримали близько 1,9 тисячі маніфестантів і близько 1,2 тисячі співробітників правоохоронних органів.