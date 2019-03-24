Танення льодовиків може вивільнити нові небезпечні хвороби



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Через глобальне потепління крижаний льодовиковий покрив і льодовики швидко тануть

Через танення льодовиків на Евересті та в інших регіонах на поверхню з’являються тіла людей, які загинули в горах, а також бактерії й віруси, які викликають небезпечні захворювання. Про це повідомляє ВВС.

Так, через глобальне потепління на Евересті експедиції починають виявляти трупи альпіністів, які намагалися піднятися на гору.

«Через глобальне потепління крижаний льодовиковий покрив і льодовики швидко тануть, а трупи, що залишилися поховані всі ці роки, тепер піддаються впливу», — сказав колишній президент Асоціації альпінізму Непалу Анг-Шерінг Шерпа.

«Я сам витягнув близько 10 трупів в останні роки з різних місць на Евересті і явно все більше і більше з них з’являються зараз», — додав чоловік, який працював на Евересті.

Вилучення тіл з вищих таборів Евересту може бути і дорогим, і складним процесом. Експерти кажуть, що спускання тіл може коштувати від 40 до 80 тисяч доларів.

Крім того, в Арктиці виявили вірус віком 30 тисяч років. Дослідники припускають, що підвищення температури може призвести до зростання смертельних архаїчних захворювань.

Зміни клімату призводять до танення ґрунтів у районах вічної мерзлоти.

За даними Національного центру даних США зі снігу й льоду, з початку двадцятого століття кількість льодовиків стрімко зменшилася. Так, наприклад, у Національному парку США Глейшер, створеному в 1910 році, кількість льодовиків скоротилася з 150 до близько 30.

Джерело: Громадське