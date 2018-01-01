Терористичне угруповання ЕТА може саморозпуститися

Більше 850 людей стали жертвами діяльності цієї організації

Керівництво баскської (Іспанія) терористичної організації ЕТА пропонує членам організації взяти участь в голосуванні щодо того чи має це угруповання провести саморозпуск до літа 2018 року. Про це повідомляє агентство Reuters. ЕТА, яка своєю протягом своєї діяльності вбила більше 850 людей, склала зброю перед владою Іспанії в квітні 2017 року



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Більше 850 людей стали жертвами діяльності цієї організації

Керівництво баскської (Іспанія) терористичної організації ЕТА пропонує членам організації взяти участь в голосуванні щодо того чи має це угруповання провести саморозпуск до літа 2018 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

ЕТА, яка своєю протягом своєї діяльності вбила більше 850 людей, склала зброю перед владою Іспанії в квітні 2017 року і фактично паралізована бездіяльністю. Тим самим це може означати кінець майже п’ятдесяти років боротьби за незалежність Країни Басків. ЕТА дотримувалася перемир’я із 2011 року, передавши Франції склади зі зброєю і вибухівкою.

Таке рішення щодо голосування по саморозпуску є наслідком довгих внутрішньопартійних дискусій при тому, що більша частина членів ЕТА відбуває тюремні покарання. Фактично, як відзначила газета Gara, нинішній стан справ вже є до певної міри відображенням рішення щодо можливого саморозпуску.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо заявив у відповідь на подібні заяви, що лише їх буде недостатньо. За його словами необхідний повний саморозпуск ЕТА і вибачення жертвам їх терору.