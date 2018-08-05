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    У світі

    Тіла убитих в Африці журналістів доставили в Росію

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    Тіла убитих в Африці журналістів доставили в Росію

    Тіла будуть досліджені експертами

    Тіла убитих в Центральноафриканській Республіці російських журналістів доставлені на батьківщину рейсом 1144 авіакомпанії Air France. За даними онлайн-порталу FlightAware, лайнер приземлився в ніч на неділю в московському аеропорту Шереметьєво в 00:21 за місцевим часом, передає ТАСС.

    Раніше Максим Шевченко - товариш одного із загиблих, Орхана Джемаля, повідомив, що тіла відправлять з Парижа вечірнім рейсом Air France, літак прибуде до Москви відразу після опівночі. За його словами, вранці тіла будуть доставлені в морг, інформує агентство.

    «Відразу нам тіла не віддадуть для поховання, їх передадуть слідчим», - сказав Шевченко. Він також зазначив, що Слідчому комітету Росії на проведення експертизи буде потрібно не менше двох днів.

    Похорон Орхана Джемаля, за попередніми даними, відбудеться 8 серпня, додав Шевченко. Прощання з журналістом пройде в Московській соборної мечеті.

    31 липня стало відомо про вбивство в ЦАР російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка і31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській Республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю.

    Російські журналісти планують провести власне розслідування вбивства журналістів.

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