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    Вбивство журналістів РФ у Африці: колеги загиблих планують провести власне розслідування

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    Вбивство журналістів РФ у Африці: колеги загиблих планують провести власне розслідування

    Розслідуванням повинна зайнятися «група незалежних військових журналістів, професіоналів з бойовим досвідом»

    Російські журналісти планують провести власне розслідування вбивства журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко у Центральній Африці.

    Про це заявив журналіст Максим Шевченко в ефірі «Еха Москвы».

    Як випливає зі слів Шевченка, розслідуванням повинна зайнятися «група незалежних військових журналістів, професіоналів з бойовим досвідом», серед яких можуть бути друзі  Джемаля та інших загиблих.

    Крім того, Шевченко закликав владу Росії підтримати створення групи.

    «Ну, ми будемо проводити власне розслідування. І я хотів би звернутися до російської влади з пропозицією підтримати створення незалежної групи розслідувачів. Ось, Ходорковський створює свою групу — я знаю, вже набирають туди журналістів. Я готовий допомогти в створенні і в роботі, в організації діяльності групи незалежних військових журналістів, професіоналів», — сказав він.

    Також він додав, що Михайло Ходорковський, який фінансував відрядження загиблих в ЦАР, «створює свою групу», в яку «вже набирають журналістів».

    Шевченко не уточнив, чи передбачається співпраця групи, про створення якої розповів, з командою Ходорковського.

    31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській Республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю.

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