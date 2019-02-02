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    У світі

    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)

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    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)
    Фото: Sana

    Одну людину вдалося врятувати

    У сирійському місті Алеппо стався обвал будинку, внаслідок якого загинули 11 людей. Про це повідомляє державне сирійське агентство Sana.

    Глава поліцейського управління провінції генерал Айсам Аш-Шеллі розповів, що стався обвал зведеного незаконно п'ятиповерхового будинку.

    Пожежні розрахунки, загони цивільної оборони та медичної допомоги прибули на місце трагедії відразу після того, що сталося, і приступили до розбору завалів, зазначив Аш-Шеллі. Рятувальна операція завершилася. Вдалося врятувати одну людину.

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    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)
    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)
    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)
    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)
    Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)

    Нагадаємо, у Дніпрі через сніг обвалився дах торгового павільйону та парковки.

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