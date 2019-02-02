Трагедія у сирійському місті Алеппо: 11 загиблих (моторошні фото)
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Фото: Sana
Одну людину вдалося врятувати
У сирійському місті Алеппо стався обвал будинку, внаслідок якого загинули 11 людей. Про це повідомляє державне сирійське агентство Sana.
Глава поліцейського управління провінції генерал Айсам Аш-Шеллі розповів, що стався обвал зведеного незаконно п'ятиповерхового будинку.
Пожежні розрахунки, загони цивільної оборони та медичної допомоги прибули на місце трагедії відразу після того, що сталося, і приступили до розбору завалів, зазначив Аш-Шеллі. Рятувальна операція завершилася. Вдалося врятувати одну людину.
Нагадаємо, у Дніпрі через сніг обвалився дах торгового павільйону та парковки.