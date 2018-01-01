Трамп-молодший передумав виголошувати промову в Індії

Син президента США взяв участь в конференції на якій виступав глава індійського уряду

Син діючого президента США відмовився від виголошення промови в Індії, яка б стосувалася питань міжнародних відносин. Про це повідомляє агентство Reuters. Таке рішення Дональд Трамп-молодший прийняв після того як експерти із питань етики заявили про те, що він має уникати втручання в політику, будучи приватним громадянином. Син 45 глави Білого



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Син президента США взяв участь в конференції на якій виступав глава індійського уряду

Син діючого президента США відмовився від виголошення промови в Індії, яка б стосувалася питань міжнародних відносин. Про це повідомляє агентство Reuters.

Таке рішення Дональд Трамп-молодший прийняв після того як експерти із питань етики заявили про те, що він має уникати втручання в політику, будучи приватним громадянином. Син 45 глави Білого Дому, який займається справами імперії Дональда Трампа перебуває із візитом в найбільшій країні південної Азії для просування сімейного бізнесу. Проте експерти ставлять питання на скільки ця практика відповідає нормам США і чи не має місце конфлікт інтересів.

Напередодні планувалося, що Дональд Трамп-молодший має виступити із промовою «Переформатування Індійсько-Тихоокеанського регіону – Нова ера співпраці». Проте незадовго до початку конференції її вирішено було змінити на формат розмови, під час якої син президента США говорив про власні правила ведення бізнесу. Його виступ відбувся до промови очільника Індії Нарендри Моді.

Раніше сенатор Роберт Менендес звертався із листом до американської посольства в Нью-Делі, щоб ті гарантували, що Трампу-молодшому не надаватиметься жодне сприяння окрім як щодо гарантування безпеки.