Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 млрд



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Є ймовірність, що Конгрес не схвалить такої суми

Президент США Дональд Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 мільярдів на 2020 рік. Це на 4,7% більше бюджету поточного року.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на чиновників.

Частина грошей піде безпосередньо на потреби Пентагону ($718 мільярдів), решту буде витрачено спільно з міністерством енергетики, яке бере участь у підтримці боєготовності ядерної зброї. Цей запит в грудні минулого року сформував колишній міністр оборони Джеймс Меттіс.

Запит відбудеться наступного тижня. Є ймовірність, що Конгрес не схвалить такої суми, оскільки його контролюють суперники Трампа, демократи.

Представник Пентагону Чарльз Саммерс відмовився говорити на цю тему до наступного вівторка.

За інформацією джерел CNN, близько $544 мільярдів закладені в «базові» витрати, $9 мільярдів залишили на екстрені витрати, решта, $165 мільярдів, підуть на фінансування військових операцій за кордоном (наразі американські війська перебувають в Афганістані, Сирії та Іраку).

Як відомо, у грудні 2018 року глава Пентагону Джеймс Меттіс написав лист про відставку президенту США Дональду Трампу. Цей крок послідував після рішення Трампа вивести війська США з Сирії, що, як повідомляється, він зробив всупереч порадам Меттіса та інших радників з національної безпеки.

Згодом Трамп розповів про розбіжності з Меттісом.

23 грудня 2018 року Трамп оголосив про призначення Патріка Шанахана міністром оборони США.

Джерело: Інтерфакс-Україна