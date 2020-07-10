Верховний суд США зобов'язав Трампа оприлюднити фінансові звіти



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Американський лідер назвав рішення Верховного суду «політичним полюванням на відьом» і «фальшивкою»

Верховний суд США задовольнив позов кількох комітетів Конгресу і постановив, що президент Дональд Трамп повинен передати податкові декларації прокурору Нью-Йорка Сайрусу Венсу.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як стверджували в Конгресі, ці документи необхідні, щоб визначити, чи замішаний президент США у відмиванні грошей і незаконному використанні службових повноважень.

Відзначається, що суд відхилив заяву глави Білого дому про президентську недоторканність, але при цьому закрив доступ до фінансових звітів Трампа Палаті представників Конгресу.

Таким чином, бухгалтерська фірма президента США Mazars LLP, а також банки Capital One і Deutsche Bank змушені оприлюднити фінансові документи Трампа за останні дев'ять років.

Під час вивчення цих даних Сайрус Венс планує дізнатися, зокрема, чи здійснювалися платежі порноактрисі Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал, які стверджували, що мали інтимний зв'язок із Трампом.

Глава Білого дому схвалив рішення Верховного суду про закриття доступу до звітів для Палати представників і засудив постанову про публікацію податкових документів, назвавши її «полюванням на відьом«.

«Це політичне полювання на відьом, такого ніхто ніколи не бачив. Це чисте полювання на відьом, це фальшивка, на кшталт розслідування (спецпрокурора Роберта) Мюллера - то було теж фальшивкою, але я виграв. Це ще одна фальшивка. Це все чисто політичнеАмериканський лідер назвав рішення Верховного суду «політичним полюванням на відьом» і «фальшивкою», - підкреслив Трамп у Twitter.

Нагадаємо, прокурор Сайрус Венс із 2018 року намагався отримати дані про податкові виплати Трампа і його компанії Trump Organization за останні роки в рамках проведеного ним розслідування.

Політичні опоненти американського лідера ще з часу передвиборної кампанії 2016 року вимагають від нього опублікувати податкові декларації, сподіваючись виявити в документах випадки порушення закону. Сам Трамп під різними приводами відмовлявся це зробити.