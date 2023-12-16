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Цукерберг будує один із найдорожчих комплексів у світі з великим бункером

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Цукерберг будує один із найдорожчих комплексів у світі з великим бункером
Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році
фото з відкритих джерел

Сховище має бути повністю незалежним від зовнішнього світу

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість сягає $100 млн, а разом із землею – $270 млн. Ранчо на острові Кауї стане одним із найдорожчих особистих будівництв у сучасній історії. Про це йдеться у розслідування WIRED.

Ділянка, де розгортається будівництво, оточена високою стіною. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерела відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами й працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів. Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році. 

Зазначається, що великий комплекс буде обладнаний підземним укриттям і власними джерелами живлення та енергії. У бункері буде житлове приміщення і механічна кімната, а також вибухостійкі броньовані сталеві двері, залиті всередині бетоном. Інші виходи та входи в усіх будівлях комплексу будуть обладнані дверима із замками з клавіатурою та звукоізоляцією, а в бібліотеці будуть потаємні двері.

Бункер має бути повністю незалежним від зовнішнього світу. Він з'єднаний з резервуаром з водою діаметром майже 17 м і висотою 5,5 м. Джерелом їжі мають стати домашні тварини та посадки на території ранчо.

«Проєкт спирався на юридичні маневри та політичні зв'язки, а часом, як вважають джерела, демонстрував зневагу до місцевої громадськості», – зауважили розслідувачі.

Зауважимо, Гавайські острови – найвіддаленіше місце на Землі, де живуть люди. Відстань від Гаваїв до узбережжя США становить 3700 км, а до Японії – 6195 км.

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Теги: Марк Цукерберг

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