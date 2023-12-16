Цукерберг будує один із найдорожчих комплексів у світі з великим бункером

Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році

Сховище має бути повністю незалежним від зовнішнього світу

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість сягає $100 млн, а разом із землею – $270 млн. Ранчо на острові Кауї стане одним із найдорожчих особистих будівництв у сучасній історії. Про це йдеться у розслідування WIRED.

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Ділянка, де розгортається будівництво, оточена високою стіною. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерела відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами й працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів. Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році.

Зазначається, що великий комплекс буде обладнаний підземним укриттям і власними джерелами живлення та енергії. У бункері буде житлове приміщення і механічна кімната, а також вибухостійкі броньовані сталеві двері, залиті всередині бетоном. Інші виходи та входи в усіх будівлях комплексу будуть обладнані дверима із замками з клавіатурою та звукоізоляцією, а в бібліотеці будуть потаємні двері.

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Бункер має бути повністю незалежним від зовнішнього світу. Він з'єднаний з резервуаром з водою діаметром майже 17 м і висотою 5,5 м. Джерелом їжі мають стати домашні тварини та посадки на території ранчо.

«Проєкт спирався на юридичні маневри та політичні зв'язки, а часом, як вважають джерела, демонстрував зневагу до місцевої громадськості», – зауважили розслідувачі.

Зауважимо, Гавайські острови – найвіддаленіше місце на Землі, де живуть люди. Відстань від Гаваїв до узбережжя США становить 3700 км, а до Японії – 6195 км.