Туреччина почала військову операцію проти курдів в Іраку



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Мета операції - ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами

Операцію назвали «Кіготь орла»

На півночі Іраку почалася військова спецоперація турецької армії під назвою «Кіготь орла». Мета - ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin;

Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin... pic.twitter.com/jTiSpyFbZg — Türkçü Paylaşım (@TurkcuPaylasim) June 14, 2020

Повітряна операція почалася вночі в понеділок, 15 червня. За інформацією телеканалу Al Arabiya, Військово-повітряні сили Туреччини скинули близько 20 бомб в горах Синджар. Зазначається, що перед цим курди напали на поліцейську дільницю турецьких сил безпеки.

У повідомленні Міністерства зазначено, що курди «нападають на межі Туреччини», тому Анкара, проводячи спецоперацію, використовує свої «законні права на самооборону».

«Повітряні операції проводяться на терористичних місцях в Синджаре, Карачаке, Кандиле, Запе, Авасине Басяне і Хакурке, які використовуються терористами в якості баз», - додали в міністерстві.

Нагадаємо, у березні Туреччина направила понад 1000 військових для участі в новій антитерористичної операції проти курдів у східній провінції Бингол.

А в жовтні минулого року Туреччина провела операцію «Джерело світу» і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.