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    У світі

    Туреччина почала військову операцію проти курдів в Іраку

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    <span>Мета операції - ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами</span> - Туреччина почала військову операцію проти курдів в Іраку
    Мета операції - ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами

    Операцію назвали «Кіготь орла»

    На півночі Іраку почалася військова спецоперація турецької армії під назвою «Кіготь орла». Мета - ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами.

    Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

    Повітряна операція почалася вночі в понеділок, 15 червня. За інформацією телеканалу Al Arabiya, Військово-повітряні сили Туреччини скинули близько 20 бомб в горах Синджар. Зазначається, що перед цим курди напали на поліцейську дільницю турецьких сил безпеки.

    У повідомленні Міністерства зазначено, що курди «нападають на межі Туреччини», тому Анкара, проводячи спецоперацію, використовує свої «законні права на самооборону».

    «Повітряні операції проводяться на терористичних місцях в Синджаре, Карачаке, Кандиле, Запе, Авасине Басяне і Хакурке, які використовуються терористами в якості баз», - додали в міністерстві.

    Нагадаємо, у березні Туреччина направила понад 1000 військових для участі в новій антитерористичної операції проти курдів у східній провінції Бингол.

    А в жовтні минулого року Туреччина провела операцію «Джерело світу» і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.

    Туреччина партії Анкара курди
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