У Туреччині стався землетрус: є постраждалі
Поранення отримали троє співробітників охорони вишки, яка постраждала внаслідок землетрусу магнітудою 5,7
14 червня в провінції Бінгель на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 бала.
Про це з посиланням на інформацію управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) поінформувало державне агентство «Анадолу».
Підземні поштовхи зафіксовані в 17.24.
Епіцентр розташовувався в повіті Карліова.
#Bingöl #Karlıova da 5.7 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Göçük altında kalan 7 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Bingöllü kardeşlerimize çok geçmiş olsun. pic.twitter.com/C8NK4HA06S— Fulya öztürk (@fullyaozturk) June 14, 2020
За словами губернатора провінції Кадира Екінджі, «в результаті землетрусу пошкоджено спостережна вишка, поранені троє співробітників служби безпеки об'єкта».
#Turkey: 5.9-magnitude #earthquake strikes near #Yedisu (#Bingöl province) #deprem #Karlıova pic.twitter.com/zfdpGhMD48— Yashar Huseyn (@yasharhuseyn) June 14, 2020
У міністерстві навколишнього середовища і містобудування Туреччини відзначили, що в район землетрусу направлені рятувальники.
Bingöl #Karlıova ilçesi 5.7 #depremden kalan görüntüler. pic.twitter.com/h7rkvLRHbf— Laj Şar