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    У світі

    У Туреччині стався землетрус: є постраждалі

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    У Туреччині стався землетрус: є постраждалі - У Туреччині стався землетрус: є постраждалі
    У Туреччині стався землетрус: є постраждалі
    Фото: @laj_sar

    Поранення отримали троє співробітників охорони вишки, яка постраждала внаслідок землетрусу магнітудою 5,7

    14 червня в провінції Бінгель на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 бала.

    Про це з посиланням на інформацію управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) поінформувало державне агентство «Анадолу».

    Підземні поштовхи зафіксовані в 17.24.

    Епіцентр розташовувався в повіті Карліова.

    За словами губернатора провінції Кадира Екінджі, «в результаті землетрусу пошкоджено спостережна вишка, поранені троє співробітників служби безпеки об'єкта».

    У міністерстві навколишнього середовища і містобудування Туреччини відзначили, що в район землетрусу направлені рятувальники.

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