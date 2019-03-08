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    У світі

    Туреччина розпочала патрулювання сирійської провінції Ідліб

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    Контроль здійснюють мобільні патрульні групи турецьких підрозділів - Туреччина розпочала патрулювання сирійської провінції Ідліб
    Контроль здійснюють мобільні патрульні групи турецьких підрозділів
    Фото: aa.com.tr

    Патрулювання ведеться в демілітаризованій зоні уздовж лінії зіткнення

    Відповідно до сочинських домовленостей, збройні сили Туреччини приступили до патрулювання зони деескалації в сирійському районі Ідліб. Про це інформує Анадолу.

    Патрулювання ведеться в демілітаризованій зоні уздовж лінії зіткнення від півночі Ідлібу до південних районів провінції Аллепо.

    В рамках астанинських домовленостей збройні сили Туреччини мають у своєму розпорядженні 12 наглядових пунктів в зоні деескалації в Ідлібі, а збройні сили Росії - 10.

    Туреччина патрулюватиме демілітаризовану зону, а Росія - зовнішній периметр зони деескалації.

    17 вересня 2018 року в Сочі переговорах між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі.

    Відповідно до домовленостей, контроль в демілітаризованій зоні здійснюватимуть мобільні патрульні групи турецьких підрозділів і підрозділів російської військової поліції.

    Також Туреччина зміцнить спостережні пункти по внутрішньому периметру зони деескалації в Ідлібі.

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