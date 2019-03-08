Туреччина розпочала патрулювання сирійської провінції Ідліб



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Контроль здійснюють мобільні патрульні групи турецьких підрозділів Фото: aa.com.tr

Патрулювання ведеться в демілітаризованій зоні уздовж лінії зіткнення

Відповідно до сочинських домовленостей, збройні сили Туреччини приступили до патрулювання зони деескалації в сирійському районі Ідліб. Про це інформує Анадолу.

Патрулювання ведеться в демілітаризованій зоні уздовж лінії зіткнення від півночі Ідлібу до південних районів провінції Аллепо.

В рамках астанинських домовленостей збройні сили Туреччини мають у своєму розпорядженні 12 наглядових пунктів в зоні деескалації в Ідлібі, а збройні сили Росії - 10.

Туреччина патрулюватиме демілітаризовану зону, а Росія - зовнішній периметр зони деескалації.

17 вересня 2018 року в Сочі переговорах між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі.

Відповідно до домовленостей, контроль в демілітаризованій зоні здійснюватимуть мобільні патрульні групи турецьких підрозділів і підрозділів російської військової поліції.

Також Туреччина зміцнить спостережні пункти по внутрішньому периметру зони деескалації в Ідлібі.

