Туреччина розпочала патрулювання сирійської провінції Ідліб
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Розсилка
Патрулювання ведеться в демілітаризованій зоні уздовж лінії зіткнення
Відповідно до сочинських домовленостей, збройні сили Туреччини приступили до патрулювання зони деескалації в сирійському районі Ідліб. Про це інформує Анадолу.
Патрулювання ведеться в демілітаризованій зоні уздовж лінії зіткнення від півночі Ідлібу до південних районів провінції Аллепо.
В рамках астанинських домовленостей збройні сили Туреччини мають у своєму розпорядженні 12 наглядових пунктів в зоні деескалації в Ідлібі, а збройні сили Росії - 10.
Туреччина патрулюватиме демілітаризовану зону, а Росія - зовнішній периметр зони деескалації.
17 вересня 2018 року в Сочі переговорах між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі.
Відповідно до домовленостей, контроль в демілітаризованій зоні здійснюватимуть мобільні патрульні групи турецьких підрозділів і підрозділів російської військової поліції.
Також Туреччина зміцнить спостережні пункти по внутрішньому периметру зони деескалації в Ідлібі.