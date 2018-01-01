Туреччина закликає Іран і РФ перестати бомбити сирійську армію

Анкара вважає порушенням тристоронніх домовленостей наступ сирійської армії в провінції Ідліб

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що авіаудари, які збройні сили Сирії наносять по району Східної Гути є неприйнятними. Про це повідомляє агентство Reuters. При цьому очільник турецького зовнішньополітичного відомства закликав Іран і Росію чинити тиск на офіційний Дамаск щодо цього питання із метою припинення



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Анкара вважає порушенням тристоронніх домовленостей наступ сирійської армії в провінції Ідліб

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що авіаудари, які збройні сили Сирії наносять по району Східної Гути є неприйнятними. Про це повідомляє агентство Reuters.

При цьому очільник турецького зовнішньополітичного відомства закликав Іран і Росію чинити тиск на офіційний Дамаск щодо цього питання із метою припинення подібної практики.

Крім того Мевлют Чевушоглу заявив про те, що наступ сирійських сил в провінції Ідліб на північному-заході країни є також порушенням попередніх домовленостей між Анкарою, Москвою і Тегераном. Як наслідок, Дамаск має припинити своїми діями порушувати ці домовленості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді Сирії засудили Туреччину за початок операції проти курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії та заявили, що Анкара не попередила Дамаск про наміри розпочати бойові дії на її території.

Також повідомлялося, що у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.